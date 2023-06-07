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【加密貨幣】美國證交會要求凍結幣安美國平台資產　SEC主席：不需要「數碼貨幣」

新經濟追蹤 10:23 2023/06/07

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【加密貨幣】美國證交會要求凍結幣安美國平台資產　SEC主席：不需要「數碼貨幣」

美國證交會（SEC）連續兩日對加密貨幣交易所出手，在起訴幣安和趙長鵬13項控罪後，昨日再起訴Coinbase（美：COIN）。證交會行動未停，周二請求法官下達臨時限制令，凍結與幣安美國（Binance.US）有關的資產，並歸還其所代客戶託管的法定貨幣和加密貨幣。

凍結令適用於幣安旗下兩家美國控股公司BAM Management、BAM Trading。證交會向法庭指，幣安多年違反美國法規，最新行動是為了確保用戶資產安全，阻止在任何裁決前資產被消耗。

雖然兩大交易平台遭SEC出手，比特幣（Bitcoin）價格周三止跌回穩，最新重上27000美元，24小時反彈5%。Coinbase周二股價跌12%。

SEC指控幣安、趙長鵬涉欺詐，幣安大走資，詳情可見【下一頁】

證交會主席Gary Gensler接受外電訪問時稱，沒必要有更多數碼貨幣，「我們已經有數碼貨幣，它們叫做美金、歐元或者日圓，這些全部都已是數碼」。

Gensler在訪問中稱，這些交易平台自稱為交易所，混合了許多功能，「在傳統金融中，我們不會看到紐約證券交易所還經營對沖基金，來在市場交易。」

他續指，美國證交會關注數碼貨幣世界的風險，「投資大眾受益於美國證券法。加密貨幣也應該不例外，這些交易平台和中介機構需要遵守法規。」

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【加密貨幣】Coinbase跌17%　遭美國證交會指控涉嫌未經註冊從事交易活動

編輯：麥德銘

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