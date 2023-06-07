行政總裁徐小明　領66周年亞視重新啟航

本年初被委任為亞洲電視有限公司（亞視）行政總裁的徐小明，昨日（6/6）出席《亞洲電視66週年台慶》晚會，為亞視作回顧與展望，指亞視將推進數位化轉型，聚焦數位媒體、數字內容、數字技術、數位電商和數位金融五大領域，目標服務全球華人和觀眾。



徐小明指亞視作為香港歷史上的第一家電視台，也是全球首家華語電視台，這幾年來無自家製作，會較難走下去，故亞視將推出多個不同屬性的重頭節目，透過OTT網際網路，向觀眾提供串流媒體服務，以拓展生存空間，例如《亞視國際新聞台》、《亞視郎財經》、《玩玩大灣》、《A Fashion 愛花臣》、《古董估懂》、《嚇鬼瞞神》、《泰.車.華》等，希望為不同觀眾群提供豐富的內容體驗。

▲ 亞洲電視全新節目簡介 - 《古董．估懂》: 每件古董都是歷史文化的沉澱，世界級古董文物修補專家鍾麗裳博士，透過文物細訴歷史長河中段段動人故事，領會文物真正的價值。另外，市面充斥利用高科技製造的贗品，熟悉古董市場的業餘古董收藏家陳柏楠先生，與觀眾為文物評定價值，分辨真偽。

徐小明還宣布亞視會參與「萬福可信私募基金劇本基金」，透過基金培育創作人才，發展優質劇本。第一輪募資目標為十億元人民幣，他指：「劇本是一劇之本，無論電影電視，編劇至關重要，希望用基金方法帶動劇本產業，以提升編劇地位。」他續指，項目已獲眾多影視工作者響應，包括著名導演高希希、高群書、黃渤、著名編劇海岩以及徐小明本人。」



徐小明亦透露，亞視正發展首個重點數位電商項目，為「亞視星選」張家港聯宏數字經濟產業園直播產業基地，由亞視與聯宏集團聯合打造，項目已於上月正式啟動，並將進駐抖音等各大電商平台，期望利用亞視的品牌影響力，和影視明星資源去為合作夥伴賦能，並利用此機遇，進一步提升市場競爭力。冀望亞視66周年再度啟航，重現光輝歲月，在數位化時代中保持卓越表現，為觀眾帶來更多優質、多元化的節目和服務。



(特約)