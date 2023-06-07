【港股市況】科技股向上、快手升近4%　創科反彈近半成　恒指半日升185點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

憧憬內地出招谷經濟，反映中國概念股表現的金龍指數急彈3.8%，港股半日升近200點。恒指高開227點，早段曾升311點，高見19410點，其後升勢回順，恒生指數半日升185點，報19285點，成交457億元。科指升2%，報3911點。ATM升1%至2%，快手 （01024） 升近4%，創科 （00669） 反彈近半成，高偉電子 （01415） 反彈近7%。

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大行報告︰

【創科669】創科被狙擊後獲大行撐場 大和：Jehoshaphat誇大創科旗下特賣場的重要性 花旗：現時是入市良機

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升185點，報19285點，成交457億元。科指升2%，報3911點。ATM升1%至2%，快手 （01024） 升近4%，創科 （00669） 反彈近半成，高偉電子 （01415） 反彈近7%。

【11：54】內房再度回升，中海外 （00688） 升1%，潤地 （01109） 升2%，碧桂園 （02007） 升逾1%，雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 則跌0.8%。

【11：38】恒指中午收市前升175點，報19274點，科指升1.9%，報3908點。

【11：30】上證半日微升0.02%，深證跌0.4%，創業板指跌1.3%。

【11：24】【新股IPO】廣聯科技國際遞表 一文看清IPO消息（不斷更新）

【11：17】【快手1024】快手今年首季首錄經調整淨利 CEO程一笑向員工派「盈利利是」 快手彈逾3%

【11：12】廣深鐵路 （00525） 升近14%，破頂高見2.48元。

【11：08】【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位 亞洲城市變動皆因樓作怪？

【11：05】恒指升約183點，報19282點，科指升1.9%，報3910點。

【11：04】按美元計，中國5月出口按年跌7.5%，差於預期的跌1.8%，前值升8.5%。中國5月進口跌4.5%，預期跌8%，前值跌7.9%

【11：02】比亞迪 （01211） 逆市跌近2%，低見247.4元。

【10：43】大市升幅再擴大至逾200點，報19341點，升242點，科指升2.4%，報3924點。

【10：33】銀娛 （00027） 升2%，金沙 （01928） 、永利 （01128） 升3%，美高梅 （02282） 升半成，澳博 （00880） 升近2%，新濠 （00200） 升近4%。

【10：31】正大企業國際 （03839） 升近7成，高見2.3元，成交837萬元。

【10：29】快手 （01024） 升逾4%，嗶哩嗶哩 （09626） 、網易 （09999） 升近4%，百度 （09888） 升逾2%。

【10：20】創科 （00669） 升逾6%，高見75.2元。

【10：12】海昌海洋公園 （02255） 最新挫三成，低見1.08元，成交6803萬元，觸發市調機制。

【10：07】大市升幅收窄至約132點，報19231點，科指升1.8%，報3904點。

【10：06】內房股中海外 （00688） 轉跌1%，潤地 （01109） 跌0.3%，碧桂園 （02007） 跌0.7%，龍湖 （00960） 跌近2%。

【10：02】海昌海洋公園 （02255） 逆市挫14%，低見1.33元，成交2940萬元。

【10：00】恒指最升新約192點，報19291點，科指升2.3%，報3921點。

【09：42】昨大插的高偉電子 （01415） ，股價今早反彈6%，高見16.2元。

【09：39】三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌0.5%，中海油 （00883） 升0.3%，中石化 （00386） 跌0.8%。

【09：37】電力股逆市續軟，藍籌潤電 （00836） 早段跌0.7%，中國電力 （02380） 跌0.4%，龍源電力 （00916） 跌逾1%。

【09：35】創科 （00669） 開市後反彈半成，高見74.4元。

【09：33】亞洲電視 （00707） 開市後轉跌2%，早段低見0.068元。

【09：32】【國泰還息】國泰航空升1%、宣派逾15億元優先股股息 清付所有累計遞延股息

【09：29】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 升逾3%。

【09：25】潤泥 （01313） 股價高開14%，開報3.46元，成交76萬元。

【09：23】亞洲電視 （00707） 高開近14%，開報0.082元破頂。

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【09：21】京東 （09618） 升近4%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，創科 （00669） 反彈3%，恒指高開227點，開報19327點，科指升2.3%，報3923點。

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【09：13】期指開報19322點，升333點。

【08：39】恒指黑期升298點，報19347點，道指期貨升8點，報33625點。

【08：30】【配股潮】創新奇智折讓16.2%配股 籌近4億元

【08：18】【內房】證券日報：政策寬鬆預期強化 預計房地產業6月或迎新政策出台

【07：45】【Morning精點】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵︱公務員加薪、中低層加薪4.65%

【07：45】港股ADR收報19401點，升302點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.93元，較港收市價高0.88元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報338.61元，較港收市價高7.41元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.01元，較港收市價高2.66元或3.2%。

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【07：30】銀行股造好，美股反覆靠穩，收市道指升10點，報33573點；標指升10點，報4283點逼9個月高；納指升46點或0.36%，報13276點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市爆升362點 阿里美股較港高3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利汽車、中芯國際、再鼎醫藥

責任編輯︰梁浩碩