【港股市況】京東升近4%、ATM升2%　恒指高開227點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

憧憬內地出招谷經濟，反映中國概念股表現的金龍指數急彈3.8%，港股今早高開逾200點。京東 （09618） 升近4%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，創科 （00669） 反彈3%，恒指高開227點，開報19327點，科指升2.3%，報3923點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：35】創科 （00669） 開市後反彈半成，高見74.4元。

【09：33】亞洲電視 （00707） 開市後轉跌2%，早段低見0.068元。

【09：32】【國泰還息】國泰航空升1%、宣派逾15億元優先股股息 清付所有累計遞延股息

【09：29】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 升逾3%。

【09：25】潤泥 （01313） 股價高開14%，開報3.46元，成交76萬元。

【09：23】亞洲電視 （00707） 高開近14%，開報0.082元破頂。

【亞洲電視ATV】亞視進軍電商直播 料可提高相關業務銷售及市佔率

【09：21】京東 （09618） 升近4%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，創科 （00669） 反彈3%，恒指高開227點，開報19327點，科指升2.3%，報3923點。

【沽空機構】創科實業再遭Jehoshaphat 狙擊「大規模詐騙家得寶」 公司回應：沽空機構報告資訊極不準確及誤導

【09：13】期指開報19322點，升333點。

【08：39】恒指黑期升298點，報19347點，道指期貨升8點，報33625點。

【08：30】【配股潮】創新奇智折讓16.2%配股 籌近4億元

【08：18】【內房】證券日報：政策寬鬆預期強化 預計房地產業6月或迎新政策出台

【07：45】【Morning精點】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵︱公務員加薪、中低層加薪4.65%

【07：45】港股ADR收報19401點，升302點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.93元，較港收市價高0.88元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報338.61元，較港收市價高7.41元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.01元，較港收市價高2.66元或3.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】銀行股造好，美股反覆靠穩，收市道指升10點，報33573點；標指升10點，報4283點逼9個月高；納指升46點或0.36%，報13276點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市爆升362點 阿里美股較港高3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利汽車、中芯國際、再鼎醫藥

責任編輯︰梁浩碩