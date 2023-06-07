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【內房】證券日報：政策寬鬆預期強化　預計房地產業6月或迎新政策出台

股市 08:18 2023/06/07

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【內房】證券日報：政策寬鬆預期強化　預計房地產業6月或迎新政策出台

官媒《證券日報》引述易居研究院研究總監嚴躍進報道，4月至5月份樓市銷售數據不好的情況下，6月份的購房政策應該給予更多支持。整體上，後續政策寬鬆的預期會強化，預計6月份會有新的政策出台，而且部分政策工具可能超出過去的常規工具範疇。

嚴躍進表示，青島此前發布的房地產政策調整說明近期市場壓力略大，預計二季度末，各地對於購房方面的政策會有進一步寬鬆的可能，也會有多個維度的措施。

報道指，6月份以來，多地出台房地產優化政策，主要集中在降低首付比例、優化公積金、優化限購等方面，其政策內容較往年範圍更廣、力度更強。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，6月份，各地或將進一步加大房地產行業政策支持力度，推行「帶押過戶」的節奏有可能加快；後期也不排除出台二套房貸利率政策靈活調整機制的可能；下半年，在MLF利率保持穩定的前景下，作為房貸利率的定價基準，5年期以上LPR報價有可能單獨下調。

《中國經濟時報》日前發文指，業內預計中央和地方政府6月有望加快推進穩樓市政策的出台，進一步探索豐富的政策工具箱，以支持居民合理住房需求的釋放，修復市場信心和預期。其中，一綫城市房地產限購等限制性政策調整值得關注。

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責任編輯︰梁浩碩

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