聯儲局6月加息預期冷卻　人民幣跌勢持續難言見底

聯儲局似乎已成功遏制6月份加息預期，儘管上月新增非農業職位遠超預期，投資者卻較為關注失業率上升及工資增長放緩等數據，市場對6月加息預期未有明顯升溫。美匯指數在104水平整固後正在尋找新方向。筆者認為，美國國債上限風險已告一段落，投資者將會轉移焦點至美國財政部大規模發債對美元流動性的影響，以及聯儲局決策會議後公布的利率預測。

人民幣則再度回落至7.1水平。上周五市場傳出中國當局正考慮推出一籃子刺激政策以振興樓市，人民幣及中港股市大幅度攀升，然而周末期間刺激政策不見蹤影，市場憧憬落空，人民幣匯價打回原形。隨著人民銀行將人民幣中間價定在7.1水平以上，市場參與者解讀人行未有意願捍衛人民幣匯價，以支持中國出口增長。事實上，現時人民幣貶值對中國經濟或金融市場並未有太大負面影響，與數年前相比，市場已經開始習慣人民幣反覆跌穿7算水平，中國亦未見有資金大幅外流的風險，或出現中國外匯儲備迅速流失的局面。因此，人行當局或會允許人民幣貶值一段時間，才會考慮出手穩定匯價。

責任編輯︰梁浩碩