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【美國經濟】美財政部急發短債　兩天規模3290億美元

股市 01:45 2023/06/07

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【美國經濟】美財政部急發短債

美國提高債務上限後，財政部隨即周一起發債，初期均是短期國債（treasury bills），美國財政部最新指，將4周債券拍賣行規模由350億美元增加至600億美元，再拍賣500億美元8周國債，同時亦提高17周國債拍賣規模，由440億美元提高到460億美元，單日拍賣1560億美元。計及提高債務上限後，兩天累計拍賣3290億美元。

美國財政部周一拍賣650億美元13周國債、580億美元26周國債及500億美元44周國債。其中，44周國債於6月6日發行，規模498.8億美元，中標利率5.125厘，Direct Bidders（直接投標者，即聯儲局、美國政府部門、對沖基金、養老基金、共同基金、保險公司、銀行及個人）獲配1.05億美元，僅佔0.2%；Indirect Bidder（間接購買人，外國央行為主）331.88億美元，佔66.5%；Primary Dealer（一級交易商，負責承銷參與每一場競標，以具有合理競爭力的價格按比例競標）獲配165.86億美元，佔33.3%。

日期 拍賣債券規模
6/6 1560億美元
5/6 1730億美元
資料來源：美國財政部

【美國加息】高盛：預期聯儲局7月加息0.25厘　料利率見頂後約1年才會減息

【銀行危機】美國較大型銀行資本金要求據報可能提高約20%

【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機

記者：譚志偉

美股 外滙 貨幣政策 經濟 基金 債券 保險公司 拍賣 養老基金 美國聯儲局
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