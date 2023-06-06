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【全球經濟】世界銀行上調全球經濟預測　料中國今年GDP按年升5.6%

宏觀解讀 22:47 2023/06/06

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隨著多個主要經濟體今年首季陸續復常，環球經濟正全面恢復，世界銀行（World Bank）亦上調今年全球國內生產總值（GDP）增長預測至2.1%，較今年1月1.7%的預測高出0.4個百分點，但仍低於去年3.1%增長率。

世界銀行表示，上調經濟預測主要原因歸功於美國消費者出的彈性，以及亞洲國家較預期在今年較早時間重新開放，預測美國今年GDP增長為1.1%，中國經濟增長則上調至5.6%，較1月份預測4.3%顯著提高。然而，該機構預計今年下半年全球增長將會出現放緩，高利率明年對經濟的拖累更會大過預期。

該行警告，目前全球經濟仍處於不穩狀態，通脹居高不下以及利率上升，正為世界各地經濟活動構成壓力，尤其是在發展中國家。因此為明年全球經濟增長預測，由今年1月2.7%，下調至最新2.4%，

世界銀行表示，隨着經濟增長放緩，不少經濟體勞動力需求轉弱，配合大宗商品價格保持穩定，料通脹將逐步下降，但預計明年許多國家的核心通脹仍會高於央行目標。

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編輯：葉志偉

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