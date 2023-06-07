【旅遊體驗】香港國際旅遊展引50地區參展　深度旅遊成賣點

香港國際旅遊展2023即將於6月15至18日假香港會議展覽中心舉行。主辦單位匯眾展覽服務有限公司表示，今年展覽規模已回復到2019年疫前的8成水平，預計將吸引6萬人次入場。有首次參展的展商表示花費約20萬行銷預算，希望增加2成合作旅行社並推廣新的旅遊目的地，而泰國政府旅遊局則希望展現更多旅遊體驗活動，推廣當地的疫後旅遊。

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首參展公司冀推廣新興旅遊地點

TAM Group本身是一家航空公司貨運和客運代理公司，其後開始代理沙地阿拉伯和新幾內亞等國家機票的產品，並計劃首次在香港國際旅遊展上參展。市場經理洪耀珍表示，這時他們首次參展，行銷預算約為20萬港元，主要目標是加強B2B業務，希望增加1至2成的合作旅行社，並合作推廣新興旅遊航線的產品。

「我們是沙航和新幾內亞航空公司的香港代理，透過和旅行社合作銷售機票。因為見到疫後大家開始重新旅遊，希望更多人知道其實可去沙地和新幾內亞等新目的地旅遊。參展一方面希望在旅遊展接觸到更多旅遊業界公司，目標是增加1至2成，另一方面也希望在公眾入場的日子了解市場反應，設計更有效的營銷計劃。」她說。

泰旅遊局推廣可持續旅遊

泰國政府旅遊局也是參展商之一，香港辦事處處長Naparat Vudhivad表示今年展位規模是去年的一倍，而一同參展的泰國公司也由去年的4家，增加一倍至9家，希望向香港及區內旅客宣揚泰國旅遊的「Amazing New Chapters」，展現疫後泰國旅遊的新一頁。

除了邀請清邁旅遊總會一齊參展推廣清邁旅遊之外，她表示近年旅客愈來愈著重旅遊體驗，因此會展出不同的泰國旅遊體驗資訊，例如可與當地部落族人遠足露營，或是品嚐文青咖啡店之餘，也到當地咖啡園了解種植文化，當然也會包括港人最喜歡的泰式按摩、潛水等旅遊資訊，希望港人在享受的同時，也能進一步了解當地文化。

冀吸引離開旅業人士重回業內

主辦單位匯眾展覽服務有限公司董事總經理湯錦成表示，今屆展將有超過400家參展商，超過七成來自境外或海外地區，其中亦有約3成是首次參展。規模比去年倍增佔4個展廳，已恢復到疫前2019年約8成。展覽預計吸引約6萬人次入場，約為疫前的75%，參加者包括旅遊業界、會獎遊的專業人士和公眾。

旅遊業在疫後復甦時遇上人手不足的問題，如何重新補足具備經驗及必要資格的人手就成為首要目標。湯錦成表示，兩天專業日一向只供業界人士及需登記進場，但也很歡迎在疫情期間離開旅遊業的前同業入場，6月16日下午兩點後沒有名片可付款入場或獲大會發出通知信可免費入場，希望讓他們能有機會重回旅遊業界，支持業界復甦。

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本報記者：李智賢

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