  • 30°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 11:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊體驗】香港國際旅遊展引50地區參展　深度旅遊成賣點

商業 10:00 2023/06/07

分享：

分享：

香港國際旅遊展2023即將於6月15至18日假香港會議展覽中心舉行。主辦單位匯眾展覽服務有限公司表示，今年展覽規模已回復到2019年疫前的8成水平，預計將吸引6萬人次入場。有首次參展的展商表示花費約20萬行銷預算，希望增加2成合作旅行社並推廣新的旅遊目的地，而泰國政府旅遊局則希望展現更多旅遊體驗活動，推廣當地的疫後旅遊。

【疫後旅遊】Booking.com亞洲訂房翻1倍　總預訂創新高

首參展公司冀推廣新興旅遊地點

TAM Group本身是一家航空公司貨運和客運代理公司，其後開始代理沙地阿拉伯和新幾內亞等國家機票的產品，並計劃首次在香港國際旅遊展上參展。市場經理洪耀珍表示，這時他們首次參展，行銷預算約為20萬港元，主要目標是加強B2B業務，希望增加1至2成的合作旅行社，並合作推廣新興旅遊航線的產品。

「我們是沙航和新幾內亞航空公司的香港代理，透過和旅行社合作銷售機票。因為見到疫後大家開始重新旅遊，希望更多人知道其實可去沙地和新幾內亞等新目的地旅遊。參展一方面希望在旅遊展接觸到更多旅遊業界公司，目標是增加1至2成，另一方面也希望在公眾入場的日子了解市場反應，設計更有效的營銷計劃。」她說。

泰旅遊局推廣可持續旅遊

泰國政府旅遊局也是參展商之一，香港辦事處處長Naparat Vudhivad表示今年展位規模是去年的一倍，而一同參展的泰國公司也由去年的4家，增加一倍至9家，希望向香港及區內旅客宣揚泰國旅遊的「Amazing New Chapters」，展現疫後泰國旅遊的新一頁。

除了邀請清邁旅遊總會一齊參展推廣清邁旅遊之外，她表示近年旅客愈來愈著重旅遊體驗，因此會展出不同的泰國旅遊體驗資訊，例如可與當地部落族人遠足露營，或是品嚐文青咖啡店之餘，也到當地咖啡園了解種植文化，當然也會包括港人最喜歡的泰式按摩、潛水等旅遊資訊，希望港人在享受的同時，也能進一步了解當地文化。

冀吸引離開旅業人士重回業內

主辦單位匯眾展覽服務有限公司董事總經理湯錦成表示，今屆展將有超過400家參展商，超過七成來自境外或海外地區，其中亦有約3成是首次參展。規模比去年倍增佔4個展廳，已恢復到疫前2019年約8成。展覽預計吸引約6萬人次入場，約為疫前的75%，參加者包括旅遊業界、會獎遊的專業人士和公眾。

旅遊業在疫後復甦時遇上人手不足的問題，如何重新補足具備經驗及必要資格的人手就成為首要目標。湯錦成表示，兩天專業日一向只供業界人士及需登記進場，但也很歡迎在疫情期間離開旅遊業的前同業入場，6月16日下午兩點後沒有名片可付款入場或獲大會發出通知信可免費入場，希望讓他們能有機會重回旅遊業界，支持業界復甦。

【東京旅遊】Uber本周於東京推免費人力車觀光服務　遊覽雷門、淺草演藝廳及合羽橋等景點

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】交貨快、價錢有競爭力 日本眼鏡店誓做本港一哥
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【澳門旅遊】澳門4月酒店客房平均入住率79.8%　按年增50個百分點
2023/05/29
【澳門旅遊】澳門4月酒店客房平均入住率79.8%　按年增50個百分點
【旅遊保險】藍十字：今年首季旅遊保險業務收入按年激增8倍
2023/05/29
【旅遊保險】藍十字：今年首季旅遊保險業務收入按年激增8倍
【旅遊業趨勢】趨勢報告：內地邊境重開惠及全球旅遊業 香港躋身亞太區旅客十大國際旅遊目的地
2023/05/27
【旅遊業趨勢】趨勢報告：內地邊境重開惠及全球旅遊業 香港躋身亞太區旅客十大國際旅遊目的地
【業績｜旅遊股】同程旅行首季經調整溢利大增1倍　收入升五成
2023/05/24
【業績｜旅遊股】同程旅行首季經調整溢利大增1倍　收入升五成

你可能感興趣

【澳門旅遊】澳門4月酒店客房平均入住率79.8%　按年增50個百分點
18:56 2023/05/29
【澳門旅遊】澳門4月酒店客房平均入住率79.8%　按年增50個百分點
【旅遊保險】藍十字：今年首季旅遊保險業務收入按年激增8倍
18:14 2023/05/29
【旅遊保險】藍十字：今年首季旅遊保險業務收入按年激增8倍
【旅遊業趨勢】趨勢報告：內地邊境重開惠及全球旅遊業 香港躋身亞太區旅客十大國際旅遊目的地
10:44 2023/05/27
【旅遊業趨勢】趨勢報告：內地邊境重開惠及全球旅遊業 香港躋身亞太區旅客十大國際旅遊目的地
疫情 機票 傳統工藝 旅遊資訊 香港會議展覽中心 泰國 航空 展覽 香港 潛水

下一篇文章

【商場動態】新都會廣場變身市農莊　設多個打卡位兼可自製沙律
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本人才荒】時薪76元也請不到人　日本酒店業缺人影響復甦
【日本人才荒】時薪76元也請不到人　日本酒店業缺人影響復甦
【商場動態】新都會廣場變身市農莊　設多個打卡位兼可自製沙律
【商場動態】新都會廣場變身市農莊　設多個打卡位兼可自製沙律
【父親節2023】吃飯、住宿　一文看清父親節優惠（不斷更新）
【父親節2023】吃飯、住宿　一文看清父親節優惠（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【人才荒】人才流失問題有增無減　移民、尋求更高報酬為主因
【人才荒】人才流失問題有增無減　移民、尋求更高報酬為主因
【高薪實習】美國實習生薪酬較去年高　科技公司出手更闊綽
【高薪實習】美國實習生薪酬較去年高　科技公司出手更闊綽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款