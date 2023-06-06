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【美國加息】高盛：預期聯儲局7月加息0.25厘　料利率見頂後約1年才會減息

股市 22:04 2023/06/06

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高盛首席經濟學家Jan Hatzius指，聯儲局本月議息會議後將暫停加息，但會通過聯邦基金利率季度預測，以暗示未來會進一步加息；預計當局最有可能會在7月份加息0.25厘，令利率上調至峰值目標5.25至5.5厘。

高盛估計，美國息口見頂後，利率將會在高位企穩約1年時間，然後才會逐步降低，認為市場低估了未來兩年的利率前景。

此外，由於銀行業壓力減輕，且兩黨達成債務協議，尾部風險也已經消失，該行將未來12個月美國經濟出現衰退的機率下調至25%，認為銀行危機對經濟的影響輕微，該行在矽谷銀行3月倒閉後，曾將衰退機率上調至35%。

高盛預期美國今年經濟增長達1.8%，較市場預期1.1%為高，Hatzius指不清楚聯儲局決策者是否需要引起經濟衰退才能令通脹回到儲局2%的目標，但認為關鍵因素在於勞動力市場是否可以順利恢復平衡。

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編輯：葉志偉

貨幣政策 美股 經濟 減息 加息 美國聯儲局 美國 通脹 議息
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