▲ 【人民幣港股】金管局陳維民：雙櫃台模式助增加人民幣流通

金管局副總裁陳維民今出席中國銀行 （03988） 舉辦的「一帶一路暨人民幣國際化論壇」上表示，數周前推出的互換通為投資者開啟新渠道管理利率風險、上周政府綠債計劃成功發行150億元人民幣綠債並新設10年期人民幣債券，以及約兩周內推出的「港幣-人民幣雙櫃台」等正面發展，都有助增加人民幣流通和促進更多離岸與離岸之間的人民幣活動。

陳維民又稱，香港在支持中國的資本帳開放和「一帶一路」倡議方面發揮着獨特作用。 作為國際金融中心和人民幣離岸中心，香港銀行在本地和全球建立了強大的能力和廣泛的網絡，支持廣泛的人民幣交易，包括貿易結算和支付、企業投資、資金籌集和資金管理。他指，為了保持香港的領先地位，需要在流動性、產品和基礎設施等3方面續努力。他提到在產品方面，金管局將續與持份者合作，通過升級和擴大互聯互通計劃，引入新功能和創造新的渠道，以加強在岸和離岸市場之間的共同聯繫。他說，金管局目標是擴大人民幣產品和資產配置及風險管理工具的範圍，實現兩個市場之間的雙向流動。

同場的中國銀行行長劉金表示，近年人民幣國際化水平不斷提升，也面臨着全球經濟形勢變化帶來的機遇和挑戰，中行將續依托全球服務網絡，發揮外滙外貿專業優勢，把握共建「一帶一路」、金融市場開放加速、中國與各國區域經貿合作愈趨活躍帶來的發展機遇，助力有序推進人民幣國際化，促進貿易投資便利化，在推動國際經濟合作和全球貿易投資增長中發揮更大作用。

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編輯：胡學能