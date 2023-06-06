  • 28°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 22:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣港股】金管局陳維民：雙櫃台模式助增加人民幣流通

宏觀解讀 21:27 2023/06/06

分享：

分享：

【人民幣港股】金管局陳維民：雙櫃台模式助增加人民幣流通

金管局副總裁陳維民今出席中國銀行 （03988） 舉辦的「一帶一路暨人民幣國際化論壇」上表示，數周前推出的互換通為投資者開啟新渠道管理利率風險、上周政府綠債計劃成功發行150億元人民幣綠債並新設10年期人民幣債券，以及約兩周內推出的「港幣-人民幣雙櫃台」等正面發展，都有助增加人民幣流通和促進更多離岸與離岸之間的人民幣活動。

陳維民又稱，香港在支持中國的資本帳開放和「一帶一路」倡議方面發揮着獨特作用。 作為國際金融中心和人民幣離岸中心，香港銀行在本地和全球建立了強大的能力和廣泛的網絡，支持廣泛的人民幣交易，包括貿易結算和支付、企業投資、資金籌集和資金管理。他指，為了保持香港的領先地位，需要在流動性、產品和基礎設施等3方面續努力。他提到在產品方面，金管局將續與持份者合作，通過升級和擴大互聯互通計劃，引入新功能和創造新的渠道，以加強在岸和離岸市場之間的共同聯繫。他說，金管局目標是擴大人民幣產品和資產配置及風險管理工具的範圍，實現兩個市場之間的雙向流動。

同場的中國銀行行長劉金表示，近年人民幣國際化水平不斷提升，也面臨着全球經濟形勢變化帶來的機遇和挑戰，中行將續依托全球服務網絡，發揮外滙外貿專業優勢，把握共建「一帶一路」、金融市場開放加速、中國與各國區域經貿合作愈趨活躍帶來的發展機遇，助力有序推進人民幣國際化，促進貿易投資便利化，在推動國際經濟合作和全球貿易投資增長中發揮更大作用。

相關文章：

【人民幣港股】港交所：6.19推出雙櫃台模式　首批21家雙櫃台證券、3家公司申請增設但未列名單內

【人民幣港股】證監會因應雙櫃台模式修訂申報淡倉指引　金管局：雙櫃台有利人民幣成投資貨幣

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
港股 人民幣產品 一帶一路 中國人民銀行 香港金融管理局 互聯互通 人民幣國際化 中國銀行（03988）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【加密貨幣】Coinbase跌17%　遭美國證交會指控涉嫌未經註冊從事交易活動

下一篇文章

【幣安風暴】美國證交會起訴幣安及趙長鵬13控罪、過去24小時逾60億資金淨流出　幣安：指控毫無根據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　京東ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　京東ADR高港3%（不斷更新）
【AAPL】天價Vision Pro嚇倒蘋果供應鏈股、高偉電子插近20%　郭明錤提兩原因不看好
【AAPL】天價Vision Pro嚇倒蘋果供應鏈股、高偉電子插近20%　郭明錤提兩原因不看好
【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵　澳洲第二大退休基金加入杯葛
【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵　澳洲第二大退休基金加入杯葛
【恒指夜期+北水】北水轉錄逾81億淨流出　買中字股大手沽指數ETF　恒指夜期升13點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉錄逾81億淨流出　買中字股大手沽指數ETF　恒指夜期升13點（不斷更新）
【美股市況】道指跌1點　納指升0.1%　Coinbase跌超過1成（不斷更新）
【美股市況】道指跌1點　納指升0.1%　Coinbase跌超過1成（不斷更新）
【幣安風暴】美國證交會起訴幣安及趙長鵬13控罪、過去24小時逾60億資金淨流出　幣安：指控毫無根據
【幣安風暴】美國證交會起訴幣安及趙長鵬13控罪、過去24小時逾60億資金淨流出　幣安：指控毫無根據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款