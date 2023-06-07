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【騰訊700】騰訊及萬科戰略合作 共同開展企業微信相關業務

股樓投資 23:20 2023/06/07

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內媒報道，科網巨企騰訊(00700)與內房萬科(02202) 日前簽訂戰略合作協議。其中企業微信將成為是次合作的首個落地項目，兩企將以此為起點共同創造數字管理新範式。企業微信對內橫向連通萬科房地產開發，物業服務，長租公寓等8大業務，連接員工及上下游產業夥伴。對外則為逾千萬名客戶提供更多場景的服務體驗。

【內銀股】多間國有大行傳周四起 下調人幣存款利率  詳情請看【下一頁

【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

是次合作探索中，融合騰訊會議的企業微信，亦將協助萬科進一步提高組織效能。萬科旗下的萬科泊寓通過企業微信，在網上和潛在客戶建立長期高效的溝通機制。根據客戶需求提供網上看房服務。此外萬科也通過企業微信進行客戶管理，為全國370萬潛在買房客戶提供置業建議。

騰訊副總裁暨企業微信負責人黃鐵鳴表示，在本次集團層面的合作建立後，騰訊將為萬科提供更高效率的辦公體驗。萬科首席運營官劉肖表示，雙方都在各自領域深耕多年，期待和騰訊在多個領域進行合作。

【港交所388】港交所料更多證券 獲批申請人幣交易 未來擬容許北水買賣  詳情請看【下一頁

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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