【MPF】5月強積金表現疲弱 人均蝕7014元 邊幾隻基金成逆市贏家?

上月環球股市波動，5月份強積金表現疲弱，據強積金顧問公司GUM的數據， 5月份強積金三大基金指數皆下跌。股票基金表現為各個類別中最差，受跌幅最大的香港和大中華股票基金拖累。而日本及美國股票基金在逆市中表現亮麗，為五月份表現最好的兩項股票基金指數。保守基金在市況波動下仍然保持穩定，錄得輕微增長。

5月份MPF基金贏家一覽：

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截至5月31日，GUM 強積金綜合指數跌 7 點 (-2.9%)，報 218 點。5 月份三大主要指數跌幅不一，股票基金指數下跌約 14 點 (-4.5%)，報 286 點；混合資產基金指數下跌 6 點 (-2.6%)，報 219 點；固定收益基金指數下跌不足 1 點 (-0.4%)，報 123 點。2023年5月強積金每人平均蝕 7,014 元，遠高於公司上月底該公司公布的臨時數字蝕2,660元。

GUM 策略及分析師雲天輝指出，「 日股基金 5 月份表現一枝獨秀，回報達 2.6%，相對股票基金平均下跌4.5%， 超出達 7.1%。 日本央行為少數仍然維持低利率和貨幣寬鬆政策的主要央行， 但成員需要密切留意其中風險，日本央行調整孳息曲線控制（YCC）政策的可能比市場預期早， 屆時將會對市場帶來衝擊。 雖然現時日本股票基金佔強積金資產較少只有約 0.3%， 但根據 4 月份 GUM 強積金市場佔有率報告，日本股票基金錄得第三大的資產淨流入高達 3.4 億港元， 顯示部份投資者已經開始早着先機，進行資產配置。」



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