【加密貨幣】Coinbase跌17%　遭美國證交會指控涉嫌未經註冊從事交易活動

▲ 【加密貨幣】Coinbase遭美國證交會指控 涉嫌未經註冊從事交易活動

美國證券交易委員會（SEC）對全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）提出13項指控後，Coinbase（美：COIN）亦被SEC起訴，指其涉嫌違反美國證券法規。Coinbase股價跌17%，暫報48.69美元。

SEC於周二（6日）入稟紐約聯邦法院，指控Coinbase涉嫌未經註冊，從事經紀、交易和清算活動，認為其「多年來一直無視美國證券法的監管，亦逃避披露要求」，要求法院「永久限制和禁止（permanently restrained and enjoined）」其違法行爲。

此前，SEC曾於4月向Coinbase 發出「威爾斯通知」（Wells notice），警告該交易所可能違犯美國證券法，這是SEC對在美上市公司進行民事訴訟前發出的非正式提醒。

Coinbase未有回應。

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記者：伍鍵文