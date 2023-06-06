▲ 【紅杉資本】紅杉實現三大區域完全獨立營運及發展 紅杉中國採用新英文名「HongShan」

紅杉資本宣布，將進一步推動本地化策略，在2024年3月31日前，實現三大區域（美歐、中國、印度/東南亞）各自完全獨立，並採用不同品牌營運及發展，以保持紅杉在各區域的持續領先地位，並更好地為各自服務的創業者和LP創造更多價值。各自完全獨立後，紅杉美歐將繼續使用「Sequoia Capital」的品牌名，紅杉中國將繼續使用「紅杉」中文品牌名和採用新的英文品牌名「HongShan」，而紅杉印度/東南亞將啟用新品牌名「Peak XV Partners」。

紅杉長期採取了獨特的運作模式，在不同區域建立了紮根本地、深諳本土市場和生態的團隊，而且各區域主體均擁有獨立的所有權和投資決策權，同時有選擇性地把部分後台職能進行全球集中化管理，確保各區域在這些職能運營上的一致性。

隨著紅杉在各區域的業務主體和團隊都已經成為當地市場的領導者，如何管理和營運去中心化的全球投資業務，變得愈加複雜和充滿挑戰。首先，更加深度的本地化發展情況，導致部分後台職能的全球集中化營營模式，逐漸成為負擔而不是優勢；其次，隨著紅杉在不同區域投資的企業走向國際化，並在全球範圍內角逐行業領導地位，它們之間難免會出現一些相互競爭，而紅杉各區域共用同一品牌則給這些創始人和成員企業帶來一些困擾。

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編輯：陳韻妍