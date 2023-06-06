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【內房危機】貝殼研究院：內地二手房價不存在短期大跌基礎

股市 19:56 2023/06/06

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【内房危機】貝殼研究院：二手房不存在短期大跌基礎　需要更中性客觀看待房地產波動狀態

內地5月房地產銷售增速持續放緩，貝殼 （02423） （美：BEKE）旗下貝殼研究院發表報告指，近期市場出現對房地產市場持較悲觀看法，然而，研究院認為，市場目前處於波動狀態，需要更中性、客觀去看待。

貝殼研究院認為，今年首季成交量有其特殊性，隨着積壓需求基本釋放，第二季回落是預期內的調整。同時，儘管成交量有所回落，但累計交易量按年仍有正增長。數據顯示，今年1至4月全國新建商品住宅累計銷售面積按年增長2.7%，而今年首5個月的月均二手房成交量亦處於2020年次高水平，僅低於2021年同期水平。

不應過度關注季度間波動

研究院表示，在市場調整期中價格出現回調、甚至少數急售的案例是無可避免，但客觀而言，二手房價整體平穩，不存在短期大跌的基礎，市場更應該關注年初至今的累計水平和調整後的絕對水平，不應過度關注季度間的波動。

此外，儘管部分消費者仍繼續觀望，仍有部分消費者在積極看房，貝殼監測顯示，5月重點50城帶看客戶量與4月相比基本持平，按年仍有超3成的增長，顯示當前真實購房需求不弱。

二手房掛牌量增加並非「降價拋售」

近期二手房掛牌量急增，市場憂慮業主正在大量拋售。研究院稱，二手房掛牌量增加主要是為了換房，並非「降價拋售」。根據貝殼對經紀人調查顯示，上海、北京等城市改善換房需求佔比超過七成，多數消費者選擇「先賣再買」，導致二手房新增掛牌量在短時間內增加。

研究院認為，當前二手房掛牌增速仍處於合理區間，今年按年增速與前兩年基本持平，屬存量市場自然擴容的結果。截至今年5月底，重點50城二手房在售房掛牌量按年增長17%。前年以來各月掛牌量按年增速多數介乎15-17%之間。而當前市場短期回落，交易量、價格呈周期性波動態勢，是長短期因素疊加的綜合反映，研究院相信，市場終將向需求中樞回歸，全年市場整體保持溫和修復。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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