富衛10周年規模增長迅速 今年首季專屬代理人新業務年度化保費按年增176%

富衛保險踏入10周年，業務迅速增長，亦大舉完成收購香港大都會人壽，雙管齊下提升市場覆蓋率及拓濶服務範疇。富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，10年來，富衛規模和產品種類不斷壯大，2022年新業務首年保費及保單數目分別位居全港第三及第四，網上及直銷平台新業務保單數目全港第一，並連續兩年於香港保險業大獎榮膺年度大獎。此外，自2021年重新推出FWD網上保險平台，今年首季透過直接渠道貢獻的新業務保單數目較2021年首季增長588%，對比同行錄得最快增速，市佔率由1.7%升至25%。

隨着中港經濟活動恢復，對今年保險業增長勢頭感到審慎樂觀。富衛早已做好準備，以把握客戶就保險需求帶來的機遇。今年首季富衛香港首年保費收入對比疫情前2019年首季錄得82%增長；同時，今年首季富衛香港來自專屬代理人的新業務年度化保費按年增長176%，高於行業水平並排行第五。



另一方面，由6月起將一連數個月在香港舉辦一系列10周年誌慶活動，並於周二（6日）正式啟動，與大眾一起「Celebrate living」，更延續「應援您健康」企劃的聲勢，以一連串「FWD 富衛保險10周年 - 應援您健康」活動體驗打響頭炮，將耳目一新的「應援您健康」活動帶到富衛1881公館舉行，繼續從「飲食」、「音樂」及「運動」等日常範疇入手，為大眾身心靈健康全力應援！

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富衛夥拍多個在各個領域都獨當一面的重量級團隊，帶來令人期待的特色體驗活動，將健康生活與快樂傳遞給身邊的人。活動包括:

- 富衛 1881公館的The Steak Room及The Cell將推出富衛10周年期間限定甜品及特色飲品及雞尾酒，讓您享受獨一無二的味覺享受；富衛1881公館亦設多個精美打卡位； - 邀來由星級瑜伽導師倪晨曦主理Be Earth Yoga Studio的瑜伽團隊，帶領大家踏上一場放鬆身心的瑜伽之旅； - 由2023年香港馬拉松半馬組別男女子總冠軍黃啟樂和羅映潮帶領維港海傍夜跑； - 與由香港藝人陳豪創立的精品咖啡品牌Blooms Coffee合作提供手沖咖啡體驗工作坊； - adidas旗下的adiClub提供心肺帶氧及重量訓練班；

本地樂手的精彩busking表演。

富衛香港10周年誌慶活動參加方法:

立即免費登記成為FWD MAX會員參加「FWD 富衛保險10周年-『應援您健康』」活動，以及各種其他精彩體驗，包括參加演唱會門票抽獎及兌換各種生活品味的獎賞及獨特體驗。一同踏上富衛10周年的慶祝之旅，營造難忘的回憶！

更多活動詳情將陸續公布：https://www.fwd.com.hk/about-us/1ox-fwd

FWD MAX會員登記：https://fwdmax.fwd.com.hk/#/Registration/Main



同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

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記者：張以正