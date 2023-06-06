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【大行看法】建銀國際料恒指下半年見21500點 高息中字股具吸引力，看清最新焦點股
港股上半年表現反覆，至今仍然處於2萬點之下，與去年底水平相若。建銀國際認為，隨著聯儲局本月或暫停加息，美元及美息回落將為人民幣滙價及港股反彈提供有利條件，料港股下半年將先升後回軟，繼續在18000點至21500點的區間震蕩。
港股估值低於歷史均值
建銀指，港股今年轉弱，主要是由於估值受壓而非企業經營狀況惡化，年初以來港股主要指標覆蓋公司總體每股盈利錄得正增長。此外，恒指、國指及科指的預測市盈率分別回落至8.8、8及25.1倍，均低於歷史均值。隨著更多央行結束緊縮政策，流動性狀況將成為恒指有利因素。
該行料下半年恒指先升後跌，波動區間會在18000至21500點之間，國指波動區間則介乎6000至7400點，科指則會在3600至4600點之間波動。
|建銀國際下半年十大焦點股
|股份
|周二收市價（元）
|建銀目標價（元）
|潛在升幅（%）
|騰訊 （00700）
|331.2
|433
|30.7%
|阿里巴巴 （09988）
|82.35
|137.9
|67.5%
|中電信 （00728）
|3.96
|-
|-
|康方生物 （09926）
|34.3
|59
|72%
|敏實集團 （00425）
|21.35
|28.6
|34%
|安踏體育 （02020）
|83.25
|129
|55%
|中國太保 （02601）
|20.6
|30
|45.6%
|昆侖能源 （00135）
|6.15
|9
|46.3%
|中石油 （00857）
|5.51
|6.4
|16.2%
|紫金礦業 （02899）
|11.4
|15.3
|34.2%
高息中字股具吸引力
板塊方面，建銀認為「中字股」估值整體仍具吸引力，當中電訊、基建、能源及金融股市盈率（PE）平均低於5年和10年歷史均值0.4和1個標準差。配合內地國策推進中國特色估值體系、推進央企高質量上市及擴大央企有效投資等政策，可推動價值重估。傾向揀選股息率較高的中字股，在波動市況中具吸引力。
對於人民幣滙價跌穿7算，該行認為每次「破7」都是因為美元兌一籃子貨幣整體走強，但認為美元保持強勢的支撐已經不多，相信每美元兌人民幣維持在7算以下的時間不會持續太久。
美息方面，建銀國際料美國年內會再加一次息，其後在第四季度開始減息，並持續至明年。認為加息結束和減息預期將在中期支持債券和黃金兩類防守資產，而加息周期結束後的3至12個月，以及減息周期開始之後的6至12個月，則通常是股市反彈的窗口。
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編輯：葉志偉