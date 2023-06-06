【大行看法】建銀國際料恒指下半年見21500點　高息中字股具吸引力，看清最新焦點股

港股上半年表現反覆，至今仍然處於2萬點之下，與去年底水平相若。建銀國際認為，隨著聯儲局本月或暫停加息，美元及美息回落將為人民幣滙價及港股反彈提供有利條件，料港股下半年將先升後回軟，繼續在18000點至21500點的區間震蕩。

港股估值低於歷史均值

建銀指，港股今年轉弱，主要是由於估值受壓而非企業經營狀況惡化，年初以來港股主要指標覆蓋公司總體每股盈利錄得正增長。此外，恒指、國指及科指的預測市盈率分別回落至8.8、8及25.1倍，均低於歷史均值。隨著更多央行結束緊縮政策，流動性狀況將成為恒指有利因素。

該行料下半年恒指先升後跌，波動區間會在18000至21500點之間，國指波動區間則介乎6000至7400點，科指則會在3600至4600點之間波動。

建銀國際下半年十大焦點股 股份 周二收市價（元） 建銀目標價（元） 潛在升幅（%） 騰訊 （00700） 331.2 433 30.7% 阿里巴巴 （09988） 82.35 137.9 67.5% 中電信 （00728） 3.96 - - 康方生物 （09926） 34.3 59 72% 敏實集團 （00425） 21.35 28.6 34% 安踏體育 （02020） 83.25 129 55% 中國太保 （02601） 20.6 30 45.6% 昆侖能源 （00135） 6.15 9 46.3% 中石油 （00857） 5.51 6.4 16.2% 紫金礦業 （02899） 11.4 15.3 34.2%

高息中字股具吸引力

板塊方面，建銀認為「中字股」估值整體仍具吸引力，當中電訊、基建、能源及金融股市盈率（PE）平均低於5年和10年歷史均值0.4和1個標準差。配合內地國策推進中國特色估值體系、推進央企高質量上市及擴大央企有效投資等政策，可推動價值重估。傾向揀選股息率較高的中字股，在波動市況中具吸引力。

對於人民幣滙價跌穿7算，該行認為每次「破7」都是因為美元兌一籃子貨幣整體走強，但認為美元保持強勢的支撐已經不多，相信每美元兌人民幣維持在7算以下的時間不會持續太久。

美息方面，建銀國際料美國年內會再加一次息，其後在第四季度開始減息，並持續至明年。認為加息結束和減息預期將在中期支持債券和黃金兩類防守資產，而加息周期結束後的3至12個月，以及減息周期開始之後的6至12個月，則通常是股市反彈的窗口。

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編輯：葉志偉