【網絡安全】港區勒索軟件攻擊增近3倍　料AI助攻擊自動化

隨著各行業踏上數碼轉型的路途，為黑客提供更多攻擊面，網絡安全成為企業不容忽視的議題。網絡安全企業Palo Alto Networks今（6日）舉辦年度旗艦活動CyberWeek，期間該企香港及澳門地區總經理馮志剛提到，人工智能（AI）驅動的解決方案，將有助對抗黑客愈趨嶄新的攻擊。

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他引述該企早前的研究結果指，自ChatGPT推出後，以其相關域名的註冊量每月暴漲910%，使用戶難辨真假。

如果用戶進入及登記使用該些假網絡時，可能已經提供了很多資料給黑客，或者點擊了不同的接結，是一個很大的風險。

數碼轉型必然是企業的大趨勢，企業漸步增加AI應用亦是難以避免之事。但馮志剛提醒：

與ChatGPT而引起的討論，和相關的網站愈來愈多，其實很容易中網路釣魚攻擊（phishing）；即使企業及其員工是使用正版、合規合法的平台，識別其數據的真偽亦是另一要關注的挑戰。

黑客採用AI技術 犯罪門檻漸降

事實上，AI換臉詐騙等AI攻擊在內地愈演愈烈。馮志剛認為，嶄新且易於應用的科技，使網絡犯罪門檻逐漸降低。部分黑客明顯已透過應用AI技術，更輕易地找到攻擊目標，和發動網絡攻擊，甚至是讓攻擊自動化。預料在短期內，與AI相關網絡攻擊事件將會有所增加。

雖然AI或會助長網絡攻擊，但AI同時亦可以成為對抗未來網絡安全挑戰的工具。

馮志剛透露，該企已成立一個專責AI的工程團隊，以發掘AI在網絡安全上的應用可行性。當中包括以AI偵測一些不知名的攻擊，和自動化偵測一些已知的攻擊等。

其實我們十年前已經在做，但AI要經訓練，相信經歷10年的機械學習（ML）和數據，有助我們去建設一個專用於網絡安全的AI模型。

AI全天候偵測攻擊 緩資安人手不足

與此同時，由AI驅動的解決方案，能自動化操作重複及耗時的任務，有望可讓企業更快速地實時識別潛在威脅、提升危機處理效能，及解決資安人手和技能短缺的問題。他建議企業，特別是中小企，在公司資源有限的情況，應與第三方網絡安全方案供應商建立合作夥伴關係，「至少先防範網路釣魚攻擊。」同時亦能免去建立內部資安團隊的高昂開支。

▲ Palo Alto Networks香港及澳門地區總經理馮志剛預料，與AI相關的網絡攻擊事件將會有所增加，建議採用AI驅動的解決方案，以AI制AI。（陳靜儀攝）

▲ 馮志剛認為，黑客之間會就攻擊技術交流，故企業及資安界亦應多交流，以應對日新月異的資安挑戰。（陳靜儀攝）

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記者：殷凱怡

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