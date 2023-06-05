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【Elon Musk】馬斯克Neuralink獲准進行人體臨床試驗 估值料升至50億美元

理財智慧 18:02 2023/06/05

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Elon Musk旗下業務眾外，除了Tesla，SpaceX等知名企業外，負責開發腦機接口，研究直接透過腦中思想控制電子裝置的Neuralink亦是其中之一，近日Neuralink終於獲美國食品藥物管理局（FDA）批准，可進行將晶片植入大腦的人體臨床試驗。而Neuralink的最新估值亦上升至50億美元，遠高於兩年前的20億美元的估值。

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【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

該人體臨床試驗主要是用於協助癱瘓和創傷性腦損傷患者，目前該公司尚未開始招募參與者。而美國國家衛生研究院（NIH）前神經工程計劃主任Kip Ludwig 認為，Neuralink「大腦植入芯片」業務仍需10年時間才可商業化，而根據外媒報導，有投資人推廣Neuralink聲稱其估值將有望達70億美元，而馬斯克及Neuralink則沒有對此作出回應。

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撰文：鄭日棱

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