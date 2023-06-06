【FWD】富衛首季新業務價值逾19億元　按年增35%　集團：反映中港通關後帶來的經濟復甦

富衛集團公布，集團在今年第一季度續實現強勁的有機增長，新業務價值達到2.47億美元（約19.4億港元），以固定滙率計按年增長34.9%，以實際滙率計按年增長29.3%。集團指，其新業務價值增長反映了隨着香港與內地恢復通關後帶來的經濟復甦。

集團又指，泰國的銀行保險合作夥伴關係亦繼續帶來高利潤的業務，而在新興市場方面，富衛集中提供保障和高利潤的產品，因此錄得強勁的新業務增長和價值。

新業務利潤率按年升近10個百分點

集團今年首季年化新保費（APE）為4.35億美元（約34.1億港元），以固定滙率計按年增11.3%，以實際滙率計，按年增長7.4%。據集團公告，增長主要是由泰國、柬埔寨和新興市場的強勁增長推動，因為集團在期內續實施分銷合作，但這一增長亦部分遭抵銷，在於港澳市場首季沒如去年同期出現承保大型一次性團體保單，以及該集團於日本市場出現企業自有人壽保險銷售下降、個人保障產品領域競爭加劇。

首季新業務利潤率為56.7%，按年增加9.6個百分點。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，亞洲存在巨大的保障缺口，對數碼服務的需求加速增長，中產階級亦不斷擴大，展望未來，富衛在亞洲仍在不斷發展的保險業中會繼續保持優勢。

富衛香港：對今年保險業增長勢頭感更樂觀

另外，富衛香港今年首季新業務保單數目排名第4，數目按年增加51%。富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅指，隨着中港經濟活動恢復，對今年保險業增長勢頭感到更樂觀，富衛早已做好準備，作出一系列優化，隨時為本地及訪港如內地來港客戶提供針對性的優質健康保障及財策服務，以把握客戶就保險需求帶來的機遇。

富衛香港指，今年首季內地訪港旅客購買富衛產品較去年期大幅增長，相關年度化保費按年增長強勁，增幅是行業平均的2倍。

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編輯：胡學能