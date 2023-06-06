【職場熱話】30歲男人工未到2萬 網民：不要再留在comfort zone

30歲被稱為人生的分水嶺，若你仍月入不過2萬，你會怎麼辦？最近有網民在「Dcard」討論區發文指自己臨近30歲月入僅1.6萬，雖然工作愉快但人工不足2萬，令他煩惱應安於現狀還是打破僵局，因而尋求網民建議。

樓主年近30，畢業於台灣二線大學的設計系。他在畢業回港後沒有選擇從事本行，而是在行政部、市場部、電子商務、媒體業工作。目前在一間小型公司做媒體工作的樓主，工作幾乎要「一腳踢」，不過公司高層也有體諒。他認為工作亦算愉快，但年薪幾乎固定，更指「每年有加$500都偷笑」，人工低令樓主開始對未來感迷茫。

有網民認為「30歲有2萬是基本」、「已經月入4萬以上，要看你的運氣同際遇，台灣畢業不代表賺不到錢」、「1.6萬要怎樣生存」、「有心改變怎麼也不會沒有2萬」。網民紛紛表示「不要再留在comfort zone」、「想加人工真的要靠轉工」，並建議樓主重返本行設計業，或是嘗試開展副業，例如開經營網上創作、網店、保險、外賣等，另外亦可以考慮進修其他行業知識或專業技能，「學習寫code同考ielts英檢，會更易找高人工的工作」。

貼文亦引來其他同為台灣大學畢業的網民分自身經歷，按圖了解：

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另外，網民亦鼓勵樓主，「記得自己頭三年只有$12350月薪，每個月收這麼少的薪金真的會令人沒有動力工作，整個人失去自信；你現在才先30歲，不要停下自己的腳步，不妨跳出comfort zone做做別的事，增加經驗。」

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