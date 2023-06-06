【周大調富格曲@iM網欄】樂趣橫溢的音樂傳奇 Igudesman & Joo

提到古典音樂，不少人會想到嚴肅的音樂會和演奏家。著名音樂組合 Igudesman & Joo，卻以幽默、創意和戲劇性的方式重新定義古典音樂給人的印象。他們的演出結合了古典音樂和喜劇等元素，透過重新編寫、全新演繹多首古典樂曲，為樂迷帶來了不少驚喜。Igudesman & Joo 曾多次來港與樂團演出，每次都反應熱烈，全場爆滿。闊別多年，最近，筆者有幸跟 Igudesman & Joo 作簡短訪問，了解他們的最新動向。

成立緣起與創意來源

Igudesman & Joo 由小提琴家 Aleksey Igudesman 及鋼琴家 Hyung-ki Joo 組成。他倆可謂「識於微時」，12歲的時候一同就讀於英國著名音樂學院 Yehudi Menuhin School，互相認識。他們覺得，古典音樂會給人一種非常嚴肅的感覺，加上很多禮節，令不少市民都為之卻步。為了消除這種恐懼感，甚至違和感，Igudesman & Joo 於音樂會中加入新元素，突破傳統框架，讓古典音樂更加接近大眾。他們又表示，他倆自小被戲劇、喜劇和古典音樂的結合所吸引，其中，Viktor Borge 的演出給了他們不少的啟發及靈感。戲劇方面，他們亦非常喜愛 Anton Chechov 及 Oscar Wilde 的劇作。

▲ 著名音樂組合 Igudesman & Joo。

與著名音樂家的合作

Igudesman & Joo 曾與許多著名的音樂家合作，包括 Emanuel Ax、Joshua Bell、Janine Jansen、Gidon Kremer、Mischa Maisky、Viktoria Mullova 和 Julian Rachlin 等。除了古典音樂家之外，他們亦多次與不同的表演藝術家合作，當中包括著名演員 John Malkovich 和 Roger Moore。在他們的卡內基音樂廳首演中，Billy Joey 更上台與他們一起演奏了名曲《Baby Grand 》，成為一時佳話。

▲ 著名音樂組合 Igudesman & Joo。

向年輕音樂家的建議

Igudesman 熱心與音樂教育，曾多次舉辦大師班，並編寫以教育為主題的音樂作品。對於有志成為音樂家的年輕人，他認為年輕人應多觀察、多學習及多吸收。最重要的，是以認真的態度堅持自己對音樂的熱情，並不斷提高自己的音樂造詣。

▲ 著名音樂組合 Igudesman & Joo。

未來的工作計劃

Joo 表示，他們希望繼續與年輕的管弦樂團和音樂家合作，將音樂帶給更多人。此外，他們還計劃與其他領域的藝術家合作，如舞蹈家、演員和電影製片人等，開創更多更富新意的項目。希望透過創意和幽默，吸引更多年輕觀眾進入音樂世界。

Igudesman 則希望多拍幾部電影和紀錄片。過往，他曾執導拍攝多部影片，包括《Noseland》，《Breaking Beethoven 》 及 《Breaking Rachmaninoff 》 。 當中，有多位著名音樂家參與，包括 Billy Joel、John Malkovich、Hans Zimmer、Yuja Wang、Joshua Bell、 Juan Diego Flores、Mischa 及 Lily Maisky 等，陣容鼎盛。

不說不知，原來 Joo 還有一間初創公司 Music Traveler。透過 Music Traveler 的公司網頁及手機程式，可以預訂各式各樣的場地作練習，甚至演出之用。有興趣的話，大家甚至可以預訂他們在維也納的 Igudesman Room 呢！

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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