美國證監會指控加密貨幣交易所幣安 創辦人趙長鵬否認指控

美國證監會（SEC）對加密貨幣交易所幣安（Binance）及其創辦人趙長鵬，提出13項指控，指幣安混合價值數十億美元的用戶資金，並將其發送給趙長鵬控制的一間歐洲公司。

SEC稱，幣安和趙長鵬努力顛覆自己的控制，允許高淨值美國投資者在該交易所的不受監管的國際平台上交易。據稱，幣安創建了幣安美國（Binance.US），作為保護主公司和趙長鵬不被執法部門盯上的盾牌。

兩位前幣安美國行政總裁對趙長鵬的控制水平表示擔憂。SEC指控稱，在2018年6月至2021年7月期間，幣安的收入為116億美元，主要來自交易費。據稱，幣安在明知被聯邦法律禁止的情況下，誘騙美國客戶。SEC還稱，趙長鵬下令為高凈值客戶制定規避計劃，使用VPN來隱藏他們在美國的位置。

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幣安和趙長鵬被指控利用他們控制的造市商公司抬高交易價格並進行清洗交易。訴狀還指，趙長鵬擁有的Sigma Chain在一艘遊艇上花費了1,100萬美元。

趙長鵬在Twitter上駁回了指控，並對SEC的行動表示失望。

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