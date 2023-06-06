【商場動態】新都會廣場變身市農莊　設多個打卡位兼可自製沙律

新都會廣場將聯乘Fluffy House，由6月21日至7月31日推出「種出好心『晴』」，Mr. White Cloud & Friends將走進新都會廣場L5空中花園，白雲先生、小雨點及彩虹妹妹等角色遍佈於「Metro Green」都市農莊，製造多個打卡位。

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為拉近公眾與綠色生活的距離，3星期活動期間將舉辦多場親子耕作玩樂體驗，包括3大工作坊，包括：透過益智科學模型，啟發科學及創意思維的「STEAM氣候科學工作坊」；以趣味卡通繪本，認識水循環奧秘的「《水先生的奇幻旅程》– 故事分享及工作坊」；以及利用廚餘，親手培植辣椒小盆栽及夏日蔬菜沙律DIY的「爽夏水耕沙律吧及廚餘再種植工作坊」，寓教於樂。

於「廚餘再種植工作坊」期間，商場亦開設「爽夏有機沙律吧」，讓參加者品嚐到由本地有機農場出產的新鮮蔬菜，按照個人口味及當下心情，自由搭配出消暑的蔬菜沙律。

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責任編輯：歐陽佩

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