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【共享Netflix】僅8%Netflix共享用戶願意支付月費 23%現有用戶計劃取消服務

理財智慧 18:02 2023/06/05

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Netflix於去年開始打擊帳戶共享，禁止Netflix非同住用家共享帳戶。有關措施早前更擴展至香港、台灣等地區，並要求非同住者額外支付28港元。惟相關計劃引起不少用戶的不滿。根據外國網站CordCutting調查顯示，只有8%現時使用他人帳號的受訪者，表示願意額外支付月費來繼續使用Netflix服務。 

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【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

Cordcutting早前分別針對1485名Netflix服務的訂閱者與非付費用家進行訪問，當中有有23%訂閱用家表示，新措施推出令他們打算取消訂閱Netflix，只有5%打算為額外用戶付費。而在非付費用家方面，有8%受訪者願意為自己的帳戶付費，相當於為Netflix帶來約17 萬名新的付費用戶，但同時有50%受訪者表示他們會停止借用別人的帳戶，不再使用Netflix。

【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

事實上，繼Netflix打擊帳戶共享的新措施推出後，單單西班牙就有超過100萬用戶退訂。不過Netflix方面就表示用戶下滑只是短暫表現，長遠仍然看好新措施的實行。

【大行點睇】時富：澳門博彩業逐漸復甦 銀娛一年目標價60元【下一頁

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撰文：鄭日棱

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