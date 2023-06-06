日本調整半導體戰略 目標2030年銷售額倍升至15萬億日圓

日本政府宣布重新制定芯片戰略，目標是到2030年，將國內生產的半導體銷售額增至15萬億日圓（約8,440億港元），是2020年的3倍。

該戰略的重點是發展和生產尖端半導體，以增強經濟安全性，並支持生成式人工智能（AI）等先進技術。銷售目標旨在確保國家穩定的半導體供應，遠高於2020年的約5萬億日圓銷售額。

政府計劃向與芯片相關的公司提供財政支持，並確保支持這些努力所需的預算。

日本經濟產業省表示，為了全面加強生成AI和半導體相關工作，政府修改了半導體與數字戰略。據《彭博》報道，日本經濟產業大臣西村康稔稱：「包括小型公司在內的日本芯片相關企業正進行各種投資，我們希望確保必要的預算來支持這些投資。」

延伸閱讀 NOVO LAND 2A期首批186伙 折實入場價約334萬 屬「北都繼續歡騰價」【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

具體的資金分配細節並未在戰略中提及。

日本還打算通過與主要芯片製造商的會談和財政激勵措施來吸引芯片生產和投資。政府已承諾對芯片項目Rapidus、台積電以及Kioxia提供大量的財政支持。據日本政府戰略，僅台積電和Kioxia的項目就預計將提升日本的國內生產總值4.2萬億日圓，創造就業機會並產生約7,600億日圓的稅收。

同場加映 【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機