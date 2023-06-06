已移民原業主　每呎6705元沽龍門居兩房

祥益地產黃慶德表示，屯門居屋龍門居9座中層E室，實用面積431平方呎，兩房一廳，日前獲區內首置客垂青。該買家為綠表客，鍾情單位內籠寬敞，可靈活擺放傢電，加上原業主已移民，故增加議幅減價11萬，上述買家有感單位價格吸引，遂便決定以289萬元(居二市場價)購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為6,705元，屬市場價成交。

原業主於1997年以約74.7萬(居二市場價)購入單位，是次轉手帳面獲利約高達214.3萬元，單位升值逾2倍易手。

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