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【理財之道】儲錢方法不消費 ? 消費前先問自己5個問題 慳到錢就等於儲到錢 !

理財智慧 18:07 2023/06/06

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很多人發現一出糧，很快便用光了。有時因獎勵自己，有時因為突發性支出，有時因為慶祝活動等，因而導致過度消費，亦因為這樣而儲不到錢，為了避免這種情況發生，我們可以在付款前先問自己5個問題，防止自己做出不必要的消費。

第一個問題：我是想要還是需要這件東西嗎？這個問題可以讓你檢視自己的真實需求，避免購買只是為了滿足一時衝動的商品。

第二個問題：可以減少次數嗎？這個問題可以幫助你思考如何減少消費頻率。例如，你可以將購物頻率從每週一次減少到每兩週一次，這樣可以有效地節省支出。

第三個問題：家中有類似的產品嗎？如果家中已經有同樣的產品，那麼再次購買就沒有必要了。這樣可以避免過度擁有同類產品，浪費無謂的支出。

第四個問題：如果一定要買，市場上有更便宜的替代品嗎？這個問題可以讓你思考是否有替代品可以代替原本的選擇。這樣可以選擇更實惠的選擇，節省不必要的開支。

最後一個問題：想想不買這件產品的3大理由。這個問題可以讓你思考不購買這件產品的原因。這樣可以幫助你更好地理解自己的需求，避免做出不必要的消費。

每次消費者時，快速問自己以上五個問題，可以讓你在消費前更好地思考和規劃，避免過度消費的情況發生。最終可以幫助你節省支出，並更好地掌握自己的財務狀況。

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責任編輯：陳玉蓮

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