澳酒吧推除胸圍換免費酒水捱批 「尺碼愈大換得愈多」

位於澳洲南澳首府阿德萊德(Adelaide)的酒吧Woolshed on Hindley近期推出活動,鼓勵女性顧客到店除下胸罩換取免費酒水。酒吧更指,胸罩尺寸愈大就能換得愈多。惟做法引來大量批評,酒吧最終取消活動並為此致歉。

Woolshed on Hindley近日推出名為「將胸罩掛在小屋」(Hang your bra in the shed)的促銷活動,鼓勵女性顧客除下胸罩兌換免費酒水。

酒吧在社交媒體帖文中表示,穿著胸罩並不舒服,所以將其掛在小屋上獲得解脫,然後就可以像男生一般了。酒吧更貼出宣傳圖片,直言胸罩尺寸愈大就能換得愈多。A杯胸罩只可以兌換一杯免費酒水,B杯則有兩杯,C杯則有3杯。

活動引來大量批評,有網民直言活動是「厭女廢話」(misogynistic bulls—t),亦有網民指,在酒吧遠離醉酒男人已經非常困難,再加上除下胸罩,更加有壓力。

另外有網民指,相關活動曾一度被認為是好主意,令人感到失望。亦有網民形容,從一開始就是一個非常糟糕的想法,甚至不應該被分享,直言想法非常不合適(seriously inappropriate)。

酒吧最終取消促銷活動,指明白內容令部分顧客感到不適及身體被羞辱,強調絕非酒吧意圖。酒吧指現正考慮不同的促銷方案,希望為所有人營造一個有趣、安全和包容的環境。

責任編輯:李俊儀