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澳酒吧推除胸圍換免費酒水捱批 「尺碼愈大換得愈多」

環球社會熱點 09:05 2023/06/07

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位於澳洲南澳首府阿德萊德（Adelaide）的酒吧Woolshed on Hindley近期推出活動，鼓勵女性顧客到店除下胸罩換取免費酒水。酒吧更指，胸罩尺寸愈大就能換得愈多。惟做法引來大量批評，酒吧最終取消活動並為此致歉。

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Woolshed on Hindley近日推出名為「將胸罩掛在小屋」（Hang your bra in the shed）的促銷活動，鼓勵女性顧客除下胸罩兌換免費酒水。

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酒吧在社交媒體帖文中表示，穿著胸罩並不舒服，所以將其掛在小屋上獲得解脫，然後就可以像男生一般了。酒吧更貼出宣傳圖片，直言胸罩尺寸愈大就能換得愈多。A杯胸罩只可以兌換一杯免費酒水，B杯則有兩杯，C杯則有3杯。

活動引來大量批評，有網民直言活動是「厭女廢話」（misogynistic bulls—t），亦有網民指，在酒吧遠離醉酒男人已經非常困難，再加上除下胸罩，更加有壓力。

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另外有網民指，相關活動曾一度被認為是好主意，令人感到失望。亦有網民形容，從一開始就是一個非常糟糕的想法，甚至不應該被分享，直言想法非常不合適（seriously inappropriate）。

酒吧最終取消促銷活動，指明白內容令部分顧客感到不適及身體被羞辱，強調絕非酒吧意圖。酒吧指現正考慮不同的促銷方案，希望為所有人營造一個有趣、安全和包容的環境。

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責任編輯：李俊儀

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