  • 28°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 19:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【膳食支援】滙豐夥惜食堂推出「豐膳蜜蜜餸」社區計劃　3屋邨設速凍餐機支援獨居長者

理財智慧 18:55 2023/06/06

分享：

分享：

滙豐銀行慈善基金今天（6日）公布與惜食堂合作，推出「豐膳蜜蜜餸」社區計劃。首階段，觀塘、葵青及深水埗區內3個公共屋邨將各設一部速凍餐自助提取機，估計3區共有逾500名獨居長者居住，當中包括隱敝長者。他們可於速凍餐自助提取機或透過外展服務領取速凍餐。

速凍餐自助提取機設有智能系統，惜食堂可實時知道機內凍餐數量及溫度，以便適時補充飯餐。長者只需使用已登記的八達通，在提取機上拍卡，即可取得速凍餐。每名長者每次最多可提取3份速凍餐。

是次項目包括於相對低收入社區，更方便基層人士領取速凍餐，會方期望3年內提供約90萬份食物，並將動員超過400名義工參與。

【MPF】積金評級：5月份積金人均蝕6,900元 香港及中國股票基金月內虧損7.88%【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

「豐膳蜜蜜餸」是今年4月滙豐銀行慈善基金公布，與惜食堂展開為期三年膳食支援計劃的其中一部分。滙豐銀行慈善基金撥款1億港元支援本港弱勢社群，當中包括「豐膳蜜蜜餸」社區計劃，以及將惜食堂速凍餐的產能增加六成。 至2026年，惜食堂速凍餐的累計產能將達到720萬個。

滙豐銀行慈善基金成立於1981年，過去多年來合共支持超過1萬個公益慈善項目，投入款項逾24億港元。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

葵青區 慈善基金 深水埗區 弱勢社群 觀塘 義工 香港 滙豐控股（00005） 深水埗 銀行

上一篇文章

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

下一篇文章

【周大調富格曲@iM網欄】樂趣橫溢的音樂傳奇 Igudesman & Joo
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟
【有相睇】NOVO LAND首錄租務　退休客預付一年租金　每月1.38萬租兩房
【有相睇】NOVO LAND首錄租務　退休客預付一年租金　每月1.38萬租兩房
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【好去處】虎豹別墅9/6起再辦導賞團 周二早上可預約參觀（附報名連結）
【好去處】虎豹別墅9/6起再辦導賞團 周二早上可預約參觀（附報名連結）
海洋公園哈囉喂招募1200員工 包括嘩鬼演員 提供彈性上班時間
海洋公園哈囉喂招募1200員工 包括嘩鬼演員 提供彈性上班時間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款