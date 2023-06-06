【膳食支援】滙豐夥惜食堂推出「豐膳蜜蜜餸」社區計劃　3屋邨設速凍餐機支援獨居長者

滙豐銀行慈善基金今天（6日）公布與惜食堂合作，推出「豐膳蜜蜜餸」社區計劃。首階段，觀塘、葵青及深水埗區內3個公共屋邨將各設一部速凍餐自助提取機，估計3區共有逾500名獨居長者居住，當中包括隱敝長者。他們可於速凍餐自助提取機或透過外展服務領取速凍餐。

速凍餐自助提取機設有智能系統，惜食堂可實時知道機內凍餐數量及溫度，以便適時補充飯餐。長者只需使用已登記的八達通，在提取機上拍卡，即可取得速凍餐。每名長者每次最多可提取3份速凍餐。

是次項目包括於相對低收入社區，更方便基層人士領取速凍餐，會方期望3年內提供約90萬份食物，並將動員超過400名義工參與。

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「豐膳蜜蜜餸」是今年4月滙豐銀行慈善基金公布，與惜食堂展開為期三年膳食支援計劃的其中一部分。滙豐銀行慈善基金撥款1億港元支援本港弱勢社群，當中包括「豐膳蜜蜜餸」社區計劃，以及將惜食堂速凍餐的產能增加六成。 至2026年，惜食堂速凍餐的累計產能將達到720萬個。

滙豐銀行慈善基金成立於1981年，過去多年來合共支持超過1萬個公益慈善項目，投入款項逾24億港元。

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