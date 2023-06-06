全港首份《建築環境氣候變化框架》登場　7月推零碳就緒建築認證　逾10間發展商參與

香港綠色建築議會日前發布全港首份《建築環境氣候變化框架》（框架），整合了在環境、社會和政策管治方面的卓越表現，同時列明綠色金融的要求準則，揭示氣候風險策略，有助建築業界制訂淨零目標。為配合氣候變化實踐的迅速發展，框架將不時更新，並由香港綠色建築議會和業界專家一同合作不斷完善。

框架同時有助香港綠色建築議會推動透過材料選擇、設計優化和高效運用資源，於2030年減少與材料生產相關的碳排放量，並於2050年邁向與材料相關的淨零排放目標之願景。

作為框架的一部分，香港綠色建築議會將於今年7月推出「零碳就緒建築認證」，逾10間發展商將參與計劃，包括華懋、恒隆、恒地、置地、希慎、港鐵、南豐集團、新世界、如心酒店、新地、太古地產，以及其他主要行業參與者。

環境保護署署長徐浩光表示，香港實現碳中和的旅程充滿挑戰，需要社會各界的支持和參與，建築業界的參與將會發揮關鍵作用，而最新推出的框架為業界提供了一套碳中和及氣候變化風險管理的工具，有助業界邁向碳中和及應對氣候變化的能力。

香港綠色建築議會主席張天祥表示，建築環境是導致全球暖化的溫室氣體排放主要源頭，建築業在緩解氣候變化和減少碳排放方面可以發揮關鍵作用。而議會推出的氣候變化框架，為應對氣候變化制訂了清晰且堅定的方向，勾劃出減低溫室氣體排放的目標、策略和相應行動。

事實上，現時建築物相關用電佔香港總用電量約九成，產生的碳排放佔全港總量六成，使減碳成為行業的關鍵目標。而是次推出的框架為建築業界提供專業指引，以達淨零碳目標，並有效管理氣候風險。

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