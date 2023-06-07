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Taylor Swift演唱會突失準 傳與新男友分手

環球社會熱點 08:05 2023/06/07

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美國樂壇天后Taylor Swift早前與拍拖多年英國男星Joe Alwyn分手後，被傳與另一英國歌手Matty Healy熱戀。但有指兩人近日亦已分開，Taylor Swift被指因此在演唱會上突然失準。

Taylor Swift身家近58億 成全球第二有錢女音樂家 【下一頁】

Taylor Swift周末在芝加哥繼續巡迴演唱會時，被歌迷發現她在演唱分手情歌《I Don't Wanna Live Forever》突然情緒激動，歌聲明顯不穩。不少歌迷認為，是Taylor Swift投入情感演唱的表現。

亦有網民認為，Taylor Swift的失常可能是因為想起與自己拍拖6年的前男友Joe Alwyn。

周一（5日）美媒爆出，Taylor Swift與Matty Healy的戀情近日告終。有網民找回周末的表演片段結合歌詞提及的分手內容，加上歌曲為演唱會驚喜曲目，認為Taylor Swift其實是因為情變而失準。

    點擊圖片放大
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Taylor Swift暴雨獻唱逾3小時 有人開價近2000賣雨水 【下一頁】

消息人士確定，Taylor Swift近日恢復單身，未有透露兩人分開原因。消息人士指Taylor Swift享受與Matty Healy相處的快樂，二人其實未有十分認真發展。

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責任編輯：吳漢培

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