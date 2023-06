Taylor Swift演唱會突失準 傳與新男友分手

美國樂壇天后Taylor Swift早前與拍拖多年英國男星Joe Alwyn分手後,被傳與另一英國歌手Matty Healy熱戀。但有指兩人近日亦已分開,Taylor Swift被指因此在演唱會上突然失準。

Taylor Swift周末在芝加哥繼續巡迴演唱會時,被歌迷發現她在演唱分手情歌《I Don't Wanna Live Forever》突然情緒激動,歌聲明顯不穩。不少歌迷認為,是Taylor Swift投入情感演唱的表現。

亦有網民認為,Taylor Swift的失常可能是因為想起與自己拍拖6年的前男友Joe Alwyn。

周一(5日)美媒爆出,Taylor Swift與Matty Healy的戀情近日告終。有網民找回周末的表演片段結合歌詞提及的分手內容,加上歌曲為演唱會驚喜曲目,認為Taylor Swift其實是因為情變而失準。

