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【AI失效】美軍進行模擬任務測試　AI竟選擇炸死操作人員

科技 18:15 2023/06/06

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人工智能（AI）技術猶如雙面刃，協助提升工作流程之餘，也有機會成為殺人利器。美國空軍AI實驗和行動高管近日揭示，較早前進行軟件模擬測試，由AI操控無人機，並前往摧毀敵方面對空導彈陣地。不過由於AI在中途收到操作人員命令停止攻擊，分析認為操作人員是任務的阻礙之一，因此AI自行選擇把操作人員炸死。

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美國空軍AI實驗和行動主任兼上校Tucker Hamilton日前出席倫敦皇家航空協會（Royal Aeronautical Society，RAS）舉辦的Future Combat Air & Space Capabilities Summit，談及空軍近日在AI無人機模擬任務實驗中，出現意外。Hamilton透露，早前進行軟件模擬測試，AI需要操控無人機前往地方陣地，進行偵查及鎖定目標位置，再回傳座標及影像予美軍。操作人員再三確認後，便可下令擊殺，再由無人機投彈及摧毀。

Hamilton表示，當時AI已鎖定目標位置及回傳影像，但操作人員卻下令停止攻擊。而AI收到相關資訊後，認為操作人員再阻礙任務，經過分析之後，決定選擇反向炸死操作人員。惟目前美軍也未公布相關AI系統的詳細資料，Hamilton僅表示，團隊後來訓練AI不可再殺死操作人員，否則將就會減少任務得分。而AI也在後來的測試，在接收停止攻擊的命令後，選擇炸毀通訊塔台，防止操作人員阻礙任務。

他也坦言，這項測試顯示出若要強化AI學習系統，以及其未來發展，都需要極度小心。尤其發展武器系統時，都必須避免讓AI找到邏輯漏洞，出現更多意外。

【AI爭議】AI或導致人類滅絕？　紐約大學教授：威脅被誇大

責任編輯：曾曉汶

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