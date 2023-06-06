▲ 【國泰還息】國泰航空宣派逾15億元優先股股息 清付所有累計遞延股息

國泰航空 （00293） 公布，將於6月30日，就香港特別行政區政府所持有的優先股派付15.2億元遞延股息，即派付所有累計遞延股息。國泰航空指，有意派付所有將到期的優先股股息，並在適當時候贖回優先股。隨國泰航空一口氣清付拖付優先股股息，理論上公司今年8月可宣派普通股股息。

國泰航空2020年獲港府支持資本重組計劃，當時向港府發行195億元優先股及認股權證。

國泰航空在過去近3年，五度按條款延遲派付港府優先股股息，計及相關利息，拖付優先股股息金額逾15億元。按優先股發行條款，國泰航空優先股首三年年利率為3厘，今年息率將加至5厘，明年加至7厘，2025年起加至9厘。

國泰8月應付優先股股息增至4.875億元 不再延續港府備用過渡貸款

國泰航空目前僅計劃支付拖付利息部分，尚未向政府贖回任何優先股。若以195億元優先股計算，下一次派發股息（即今年8月），將向港府支付4.875億元利息。

按公司章程，國泰航空在繳清所有尚餘股息欠款前，不得以現金或其他方式就普通股作任何酌情分派或派發股息。因此，國泰航空目前恢復至可向股東派發普通股股息的狀況。

在2020年資本重組計劃中，港府同時提供78億元備用過渡貸款融資，但國泰航空未曾動用相關過渡貸款。國泰航空最新宣布，該項融資將於今年6月8日到期。

林紹波：感謝港府和股東支持集團度過最嚴峻的時期

公司行政總裁林紹波表示，感謝香港特區政府和所有股東於新冠疫情期間的大力支持，令集團度過最嚴峻的時期。他又指，隨著旅遊限制撤銷和出行需求恢復，集團繼 2022 年實現整體經營正現金流後，2023 年至今繼續錄得經營正現金流，財務狀況持續穩健。

國泰指旗下兩家客運航空公司國泰航空及香港快運已訂 立目標，於今年底運作疫情前約70%的客運運力，服務約80個航點，並計劃於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。

國泰2020年資本重組計劃總規模達390億元，除了政府195億元優先股、78億元過渡貸款融資，國泰當時向股東供股集資117億元。

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編輯：葉志偉