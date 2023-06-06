英國五月貨幣市場基金淨流入4.19億英鎊 是自2022年10月以來的最高值

據Calastone基金網絡公司週二（6月6日）透露，在全球銀行業經歷了一個波動的時期後，英國投資者在5月份以最快的速度支持貨幣市場基金，這是自去年英國政府失敗的「迷你預算」以來的情況。投資者在這一時期選擇謹慎，選擇貨幣市場基金作為投資方式。

Calastone的資金流動指數顯示，當月貨幣市場基金淨流入4.19億英鎊，這是自2022年10月以來的最高值。



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數據還顯示，注重環境、社會和公司治理（ESG）的股票基金遭遇了有史以來最糟糕的一個月，減少了3.04億英鎊的資金。 Calastone說，5月份是五年多來該領域出現淨賣出的第二個月份。

由於儲蓄者在一系列銀行倒閉後尋求更好的現金回報並降低風險，全球貨幣市場基金出現了巨大的資金流入，尤其是美國。

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Calastone公司全球市場主管Edward Glyn說：「貨幣市場基金投資於期限很短的債券，因此它們通常是風險最小的資產之一。」

英國投資者繼續投資於債券市場，盡管由於波動性抑制了需求，其速度有所放緩。 Calastone說，投資者在本月淨增3.18億英鎊，是去年平均水平的一半。

同時，股票基金遭遇了3.02億英鎊的淨流出，標誌著在3月和4月的強勁流入之後的急劇逆轉。以英國為重點的基金受到的打擊特別大，流出了5.83億英鎊。

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責任編輯：張瑋婷