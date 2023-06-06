棄「宇宙級皇宮屋」設計　改建789間迷你洋房　每戶平均逾1100呎

鄰近元朗加州花園，位於和生圍的低密度住宅項目，原計畫興建268幢洋房，其中1幢洋房面積更超過20萬平方呎，被譽為「皇宮屋」設計。不過，據城規會資料顯示，項目申請人新近修改發展方案，改為興建789間洋房，每幢洋房平均面積僅約1,132平方呎。

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資料顯示，地盤面積約223.3萬平方呎，位於加州花園及加州豪園以北。申請人為盈邦企業有限公司，擬以地積比率0.4倍發展項目，興建789幢2至3層高（另設1層地庫）洋房，及6幢非住用建築（包括4幢會所及2幢機電設施）。

申請人指，面對最近地產市場對房屋需求上升的趨勢，以及申請地盤內有岩土工程限制，所以擬議修改地盤的發展藍圖和房屋設計。

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