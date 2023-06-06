芬蘭富豪超速駕駛罰過百萬元 罰款原來按收入計

78歲芬蘭富豪維克勒夫（Anders Wiklof）於奧蘭群島超速駕駛，由於芬蘭的超速駕駛罰款按司機收入計算，他需要繳交12.1萬歐元（約101.6萬港元）罰款。

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維克勒夫上周六（3日）與朋友自駕遊期間超速，在公路上以時速約82公里行駛，遠超上限時速50公里。

芬蘭會按照司機收入水平來訂定罰款金額，維克勒夫今次繳交的12.1萬歐元罰款，相當於其14日收入。他更被罰停牌10日。

據悉，維克勒夫已非首次因超速駕駛被罰。他於2013年及2018年兩次被發現超速駕駛，分別要繳交9.5萬歐元（約79.7萬港元）及近6.4萬歐元（約53.7萬港元）罰款。

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維克勒夫主張超速駕駛罰款應設上限，但他希望自己繳交的罰款，政府可用於改善公共醫療保健服務。

另外，一名瑞典男子2010年於瑞士以時速290公里駕駛，遠超上限時速120公里，要繳交108萬瑞士法郎（約934.5萬港元）罰款，料為全球單筆最高紀錄的超速駕駛罰款金額。

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責任編輯：鄭錦玲