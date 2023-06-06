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蘋果發布新產品MR頭盔Vision Pro 高定價策略仍有待觀察

環球政經 17:06 2023/06/06

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蘋果（AAPL）於香港時間6月6日凌晨的WWDC（開發者大會）上，發布新產品。當中焦點落在首款「混合實境（Mixed Reality，MR）」產品Vision Pro之上。

Vision Pro為一款頭戴式裝置，是自2014年蘋果推出手錶以來，首個重要新產品。該裝置售價為3,499美元，較之前市場預計的約3,000美元高。

Vision Pro將讓用戶以全新的方式查看並使用應用程式，用戶可在其環繞的空間中，用眼睛和手來使用應用程式，並支持語音功能。例如，用戶可觀看電影，包括3D影片，搭配立體聲音效；查看自己的照片或視頻；以及玩遊戲。

當中又有一項名為「EyeSight」的功能，可透明或不透明地顯示，以向用戶周圍的人傳達他們是否沉浸在體驗中或可互動。立體聲音效會使用戶完全沉浸在體驗中，包括感知房間中的其他物品。

【網上熱話】家庭月入55K 原來唔適合生仔 ? 網民認為幾錢先可以生仔呢 ? 【見下頁

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蘋果在發布會上宣布了Vision Pro的多個合作伙伴，包括迪士尼（DIS）的Disney+，將於Vision Pro正式推出的首日同步登場。其他合作伙伴還包括遊戲開發平台Unity（U），消息公布後，Unity的股價更一度飆升20％以上。相反，推出新產品的蘋果，公布消息後的股價則較為平穩，收市跌0.8%。

Vision Pro除定價較預期高外，市場難免與另一早已推出相關產品的Meta（META）比較。Meta的Quest頭戴式裝置系列包括價格較低的Quest 2和Quest 3，更可能吸引廣大消費者的興趣。同時，在頭戴式裝置市場經營多年後，Meta已有相當大的市佔率。因此，市場似乎仍在觀察新產品帶來的影響。

 

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撰文 : 林斯凱

Meta Disney 電影 3D 港股 遊戲 香港 興趣 WWDC 美元

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