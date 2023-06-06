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【百年歷史】新加坡明年10月終止賽馬　收回馬場改為住宅用地

環球政經 17:28 2023/06/06

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新加坡的賽馬活動將於2024年10月5日結束，位於克蘭芝（Kranji）的新加坡賽馬公會（Singapore Turf Club）場地將於2027年交還給政府進行重建。

政府和新加坡賽馬公會於本周一（5日）宣布，新加坡賽馬公會將於2024年10月5日舉行最後一場比賽，並在2027年3月之前關閉其設施。

【大行點睇】時富：澳門博彩業逐漸復甦  銀娛一年目標價60元【見下頁

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新加坡國家發展部和財政部發表聯合新聞稿，表示馬場面積120公頃土地將被重新開發，並發展為住宅用地，包括公屋。當局尚在研究其他用途，如休閒和娛樂。

近10年來，觀眾人數也有所下降。每個比賽日的平均入場人數大幅下降，從2010年的1.1萬人跌至2019年的約6,000人。而馬會在2022年、疫情後重新開放後，每個比賽日的平均觀眾人數約為2,600人。

新加坡賽馬公會成立於1842年，是新加坡唯一的賽馬俱樂部。

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