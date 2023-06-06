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【異動股】再度遭沽空機構狙擊 創科全日跌近半成

股樓投資 18:03 2023/06/06

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沽空機構Jehohaspat Research 繼2月後，再次狙擊藍籌工業股創科實業(00669)  。Jehoshaphat Research發表報告，認為創科實業正大規模地欺詐其主要客戶家得寶（美：HD）至少四年，相信隨著騙局被揭露，相關情況將會結束，估計將使創科實業的營業收入減少大約3分之1，因此該機構將再次做空創科實業的股票。創科今日低見52周新低68.65元，全日急挫4.7%，收報70.45元。

渣打傳向沙特基金 洽售飛機租賃業務  詳情請看【下一頁

Jehohaspat Research 較早前曾發表沽空報告指，創科十多年來通過操縱會計來誇大其利潤，從而設計完美的利潤率趨勢線，認為上述情況在現實情況中不會發生。而在全球收入逾10億美元的上市企業中，創科是唯一一間能在連續十年間，毛利率每半年也能上升的公司。及後多間大行為創科毛潤率長升辯護，其中摩通指出，創科對由電池供電的無線產品早期投資，使公司能一直出新產品並保持領先地位；公司亦具有敏銳的產品周期，其研發開支方面亦高於同行，留意到其新產品通常佔公司總銷售收入的3分之1；公司的專業品牌亦在一直增長，旗下品牌Milwaukee的銷售額自2016年起其年複合增長率逾20％，隨著銷售組合變化，也能推動毛利持續改善。

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撰文 : 李尚毅

創科實業（00669） 港股

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