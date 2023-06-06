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【阿里巴巴 9988】阿里旗下飛豬與大阪觀光局戰略合作 打造古今融合的大阪之旅

股樓投資 12:09 2023/06/06

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阿里巴巴(09988)宣布，旗下飛豬旅行與大阪觀光局簽署戰略合作協議，在促進當地特色旅遊服務的綫上綫下銷售、數字化營銷和目的地品牌打造等方面開展全面合作，期望為中國遊客打造古今融合的大阪之旅。
 

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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數據顯示，中國出境旅遊市場回暖，大阪作為備受遊客喜愛的日本城市之一，今年4月飛豬平台上飛往大阪的機票預訂量按年增長超過9倍，按月亦增長124%；平台上大阪本地酒店的預訂量按年增長超過20倍。

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記者：張以正

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