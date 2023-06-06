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鄰近炮台山站　高層海景風水戶都要蝕　3年跌價17萬

股樓投資 17:06 2023/06/06

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港島屋苑繼續錄蝕讓。中原地產林龍南說，北角康澤花園B座高層4室，實用面積396平方呎，一房間隔，擁向北海景，業主以683萬元易手，較3年前購入價平17萬元，實用呎價則約17,247元。 

林龍南透露，買家為用家，心儀上述單位風水，並附有雅裝，因此斥資購入，而原業主於2020年初以700萬元購入單位，持貨約3年，現賬面蝕17萬元離場，物業期內貶值約2.4%。 

資料顯示，康澤花園鄰近港鐵炮台山站，坐落該港鐵站上蓋，而且對出為英皇道，有巴士、小巴及電車等穿梭各區，交通方便。

延伸閱讀 NOVO LAND 2A期首批186伙　折實入場價約334萬　屬「北都繼續歡騰價」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

康澤花園 中原地產 私人屋苑 二手市場

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