英名廚炸魚薯條一份賣341元 得8條薯條被批荒謬

英國電視節目主持兼米芝蓮（Michelin）星級廚師Tom Kerridge在倫敦Harrods百貨公司設有餐廳，但一份炸魚薯條要價35英鎊（約341港元），當中薯條更得8條，遭到眾人狠批。

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有研究發現，由於能源費用上漲，2025年時英國約一半的炸魚薯條店恐怕會倒閉，於是一眾評論家紛紛呼籲民眾購買支持。然而，旗下餐廳曾獲米芝蓮二星肯定的Tom Kerridge，推出索價35英鎊的炸魚薯條引起極大迴響。

現年49歲的Tom Kerridge雖然表示，出售的炸魚薯條採用他調配的無麩質，口味清淡的麵糊，薯條亦經過三次翻炸。但因其價格和份量依然受到大量批評，指他自視過高（pretentious）和荒謬（ridiculous）。

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有民眾批評，在現時生活成本危機的情況下，Tom Kerridge的行為十分荒謬。亦有民眾指，只提供8條薯條和一小塊炸魚，形容整件事是自視過高的廢話。

但有Tom Kerridge的粉絲指，請忽視價格，形容是一生所吃過最好味的炸魚薯條。

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責任編輯：李俊儀