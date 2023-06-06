【虛擬銀行】PAOB CEO：未來數月有更多生態圈伙伴合作　達收支平衡僅屬時間問題

平安壹賬通銀行（PAOB）去年虧損約1.6億元，按年減少26.7%，是8間虛擬銀行之中虧損最少的一家。行政總裁費軼明表示，該行去年主打為貿易通特選中小企提供「壹易貸」中小企分期貸款，故進出口行業中小企為去年該行虧損改善貢獻較大。他稱，不太擔心何時會達到收支平衡，指這只屬時間問題（it's a matter of time）。

據工貿署網頁數據，全港現時約有36.2萬間中小企，而平安壹賬通銀行正服務「進出口貿易及批發」、「零售」、「建築及地產」行業中小企，當中部分客戶是透過生態圈伙伴合作而取得。費軼明透露，接受該行的貸款的中小企現時有1000多間，該行策略是集中服務中小企，未來數個月會有更多生態圈伙伴合作，該行亦會積極參與政府金融科技基礎建設，續與金管局合作，該行亦會豐富其金融產品組合，以涵蓋更多行業，並擴大客戶群和提升客戶體驗。

出入口企業客戶營商環境近期略改善

他認為，出入口企業客戶的營商環境近期略有改善，從該行的伙伴貿易通合作，發現客戶的風險評級有改善。但對於該行淨息差走勢，他認為今年環境具挑戰，因去年外圍已大幅加息，該行資金來源較多來自定期存款，故資金成本已提高許多，而今年下半年的息率走勢仍言之尚早。

CEO：所有部門在「加人」

對於其他虛銀近期亦發展中小企業務，會否構成對該行競爭，費軼明認為，該行牽頭做中小企，而更多同業跟隨做更多中小企普惠金融，實屬好事，在港中小企達36萬間，市場空間龐大，而該行的競爭優勢是集中做中小企業務，專業使用科技，希望為客戶提供更好體驗及價值。對於有虛銀同業據報近期裁員，他回應指，本港整個金融行業流失率高，該行所有部門都在「加人」，形容「搵唔到人」。

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記者：胡學能