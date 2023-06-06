▲ 【HSBC滙豐】滙豐王冬勝：難預測美國息口及資金流向 冀消費市道續撐港經濟

市場關注美國息口走勢，香港上海滙豐銀行非執行主席王冬勝表示，環球經濟持續不穩，美國息口及資金流向等問題難以預測，早前有市場分析預期美國會再加息兩次，年底會視乎通脹再釐定息口政策，現時全球需求開始下跌，拖累出口表現，相信要等息口見頂後，消費者才會重拾信心，購買力才會釋放。

香港方面，王冬勝指，隨中港開關，不少旅客來港消息，香港經濟目前尚算穩定，希望消費市道可繼續支持經濟。談及美國早前爆發地區性銀行危機，他強調，香港銀行體系仍然穩健。

王冬勝又強調，亞太區是滙豐重要策略市場，去年在亞太區聘請逾5000人，集團與大股東平保 （02318） 關係良好，雙方向來保持溝通。

對於社民連早前被滙豐終止帳戶，王冬勝表示，不便評論個別個人或公司戶口，強調集團服務全球約60個國家或地區，尊重每個地方的法律，亦有自身的合規政策。

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記者：宋佩恩