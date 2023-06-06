衰退風險漸成逆風　投資優質股債增防禦力

美國債務上限危機雖暫告一段落，惟通脹仍偏高，聯儲局能否於6月暫停加息仍存不確定性，信貸環境持續收緊，經濟衰退風險增日，影響企業盈利，市場逆風正在形成，投資於具防守性的優質股債，並於投資組合內加入基本面向好的新興市場股債，將有助提升投資組合的防禦力。

目前美國經濟活動相對強勁，美企首季盈利高於預期，但銀行業受壓正加劇美國信貸環境的緊縮狀況。信貸狀況改變將拖累經濟增長，並影響企業盈利，最近反映企業盈利前景的領先指標，如新增訂單及貨幣供應等，正在轉弱，環球市場或會因而波動，投資者應保持審慎。

從多元資產投資角度，考慮到已發展市場經濟硬着陸風險上升，股市逆風漸成，投資者需審慎留意股票市場表現及觀望債券市場，因已發展市場通脹仍處於高位，歐美等主要央行難以放鬆貨幣政策，現時市場預期的減息規模較難實現。

慎選股債是提升投資組合防禦力的關鍵，投資於具防守性及更加優質的股債是其中一個方向。選股方面，可從防禦性偏高的行業入手，如受經濟影響較輕的健康護理股及消費必需品股，提防周期性股份，如非必需消費品股及資訊科技股等。至於提升選股質量，例如可選擇波幅較少的優質美股，又或以消費必需品股取代公用股等。

選債方面，隨着信貸狀況收緊，中小企將首當其衝，應選擇防守性及質量較高的債券。企業債券中，質量較佳的投資級別債，比較高收益債券的前景可期。目前高收益債券的息差已收窄，對經濟硬着陸風險的緩衝作用有限。與此同時，相對於企業債券，更看好政府債券，已發展市場的加息週期即將結束，但通脹仍高企，較難達市場近日預期的降息幅度，因而也可留意美國通脹掛鈎債券。

調整投資組合的地區分佈比例，或使地區更為多元，是提升投資組合防守性的另一方向，如在投資組合中加入新興市場資產，以分散地區風險。鑑於現時市場關注的四大主題，包括股市逆風正在形成、央行將續抑通脹或削弱經濟增長、美國銀行業受壓使信貸環境收緊，及中國經濟持續復甦等，其中前三者構成的負面影響相對集中於已發展市場。

儘管中國經濟復甦並不均衡，惟仍處於經濟週期的上升階段，信貸迅速擴張，被壓抑的需求猶在。許多新興市場正受惠於通脹下降、當地息口見頂，及股市估值吸引等因素。股票方面，標普500指數估值仍偏高，特別是與新興市場相比，因此相對已發展市場，我們更看好新興市場，如中國、印尼及巴西，並看好可受惠於新興市場經濟復甦的國際奢侈品牌股。至於債券方面，投資者可考慮於投資組合內加入基本面向好的新興市場本幣債。

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責任編輯︰梁浩碩