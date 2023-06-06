▲ 【人民幣港股】證監會因應雙櫃台模式修訂申報淡倉指引 金管局：雙櫃台有利人民幣成投資貨幣

港交所 （00388） 落實6月19日實行「港幣—人民幣雙櫃台模式」，周一公布21家首批雙櫃台證券和9名流通量莊家。證監會今日更新申報賣空活動及備存證券借出紀錄的指引，由於港幣及人民幣櫃台買賣相同的證券屬同一類別，故下列跨櫃台交易均屬於現行框架的範圍內：

（1） 當投資者先在其中一個櫃台購入某證券，並在另一櫃台出售該證券時，該出售被視為普通的出售；及

（2） 當雙櫃台模式莊家在其中一個櫃台出售某證券，並在另一櫃台購入該證券時，在符合若干條件的前提下，現有豁免將適用於該跨櫃台交易

雙櫃台模式下，由同一上市公司發行的同類證券，可以用港幣和人民幣交易，包括在兩個獨立的櫃台進行該等交易，及在兩個櫃台之間進行股票轉讓。

金管局：雙櫃台有利人民幣國際化

證監會行政總裁梁鳳儀稱，證監支持雙櫃台交易，這推動人民幣國際化及其作為投資貨幣的使用，而莊家機制可促進流動性，收窄雙櫃台之間的價格差異。

金管局總裁余偉文表示，雙櫃台模式是本港發展多元化人民幣計價產品的重要一步，亦將便利人民幣在港股市場交易中的使用，拓寬人民幣投資產品範圍，從而鞏固本港作爲主要離岸人民幣業務樞紐的角色。

金管局續指，一直與證監會、港交所緊密合作，推動人民幣計價證券在港發行和交易，認爲近日發布的相關細則，為業界參與雙櫃台業務提供指引。

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？憧憬內地救市內房股有救？

相關文章：

【人民幣港股】中銀香港優化手機銀行功能設置 應對雙櫃台

【人民幣港股】港交所擬於6月19日推出人民幣雙櫃台 5至6月將進行一系列測試和演習

記者：伍鍵文