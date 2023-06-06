蔚藍東岸料8月獲批入伙紙　夥代理增新買家旅遊禮券

五礦地產（00230）營銷及市務總監黃少鴻表示，旗下油塘蔚藍東岸累售425伙，套現約37.4億元，餘下263伙待售，包括開放式至4房多元戶型，其中涉及特色戶 。黃少鴻預期，項目有望於8月獲得入伙紙，現樓示範單位正在準備中，有機會提供連裝修示範單位供參觀。而項目餘有約100伙未推出作銷售，料待現樓推出。

項目夥香港置業推出父親節置業優惠，香港置業行政總裁馬泰陽表示，即日起至6月30日，經該行購入項目指定單位的首5名買家，可享價值1.8萬元旅遊禮券優惠，總值9萬元。 市況方面， 馬泰陽表示，美國加息預計見頂，本港經濟持續向好，有利於樓市長遠發展。

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