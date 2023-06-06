【MPF】強積金總資產增至逾1.1萬億　首季永久離港申索數目按年跌超過1成

積金局最新發表今年3月號的《強制性公積金計劃統計摘要》，指截至2023年3月底，強積金總資產增至1.11萬億元，較10年前增加1.44倍，扣除收費及費用後的淨回報約2600億元。其中有近300萬個帳戶根據預設投資策略（default investment strategy，DIS）進行投資。

近3成帳戶使用預設投資策略

當局表示，今年首季強積金已收總供款共224.8億元，其中75%，即169.3億元為強制性供款，25%，即55.5億元為自願性供款。截至今年3月底，強積金可扣稅自願性供款（tax-deductible voluntary contributions，TVC）總額近86億元，帳戶數目約6.8萬個，按年上升1成。

截至2023年3月底，約292萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1089萬個強積金帳戶約27%；有關投資總資產約894億元，佔強積金總資產值約8%。

首季永久離港申索個案減

此外，今年首季以不同理由（例如退休）提取強積金的申索總數約5.4萬宗，按季升2%。期內以永久離港為理由提取強積金的申索數目為6700宗，按季減少4%，按年則減少11%。

積金局指，自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近八成的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報分別為4.0%及3.7%，高於同期的年率化通脹率1.8%。兩類基金的累積淨回報分別為140%及125%。

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編輯：葉志偉